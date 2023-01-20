США признали «прогресс» российских войск под Артемовском и в Соледаре

В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью

Венгерский политолог Кемени: Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда там не жили

Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил венгерский политолог Ласло Кемени. Ранее руководство страны потребовало от Украины прекратить зверства против этнических венгров.

«На Украине всегда считали, что Закарпатье – это их территория. Поэтому официальному Киеву не особо нравились попытки Будапешта наладить диалог с венграми, проживающими на этих землях. Неудивительно, что их раздражает активность, предпринимаемая Виктором Орбаном на данном направлении», – считает профессор Будапештского университета Ласло Кемени.

«В частности, в Закарпатье на деньги нашей страны была создана футбольная академия и другие учреждения, куда устремилось множество детей. Конечно, большинство мер поддержки оказывалось молодежи региона. Сохранение венгерской идентичности – важная задача для нашего правительства. Между тем официальный Киев пытается воспрепятствовать действующим культурным связям», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе. Со зданий снимаются таблички на венгерском языке в общественных местах. Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад», – подчеркивает собеседник.

«Что касается отмены траншей, то я, откровенно говоря, не думаю, что это напрямую связано с обострением вокруг Закарпатья. Все-таки у Венгрии есть и свои внутренние проблемы, решить которые в настоящий момент несколько затруднительно. Поэтому это скорее вопрос бюджетной политики», – считает эксперт.

Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.

В октябре на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский трезубец, до этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.

Мэр Мукачева Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что это знаковое место для общества и всего Закарпатья, именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ».

Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.

Осенью большой международный скандал вызвал шарф венгерского премьера Виктора Орбана, в котором он появился на футбольном матче национальной команды. На нем была изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как это скажется на отношениях Венгрии с соседями.

Добавим, что в первые месяцы СВО на Украине высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области.

Ранее Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.

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