Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ у Соледара

Украинские военные в Соледаре потеряли тысячи человек, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Российская сторона пока не планирует называть конкретные цифры, но с учетом перебрасываемых резервов речь идет о тысячах боевиков, направлявшихся для удержания позиций, заявил Пушилин в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

На авдеевском направлении ВС России выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного в ДНР, и расширили там плацдарм. В северной части Водяного российские военные также усилили позиции, продолжил врио главы республики.

В городе Марьинка ведется зачистка, туда ВСУ направляют дополнительные резервы, пытаются закрепиться в частном секторе и на промышленных предприятиях.

Пушилин отметил, что говорить об отступлении украинских военных неправильно, поскольку они стараются перебросить резервы для удержания позиций, но российская армия продвигается.

Ситуация в Артемовске продолжает оставаться напряженной, указал он. Бои ведут штурмовые бригады ЧВК «Вагнер», но продвижение наблюдается.

Находящаяся в укрепрайонах Северска группировка ВСУ может попасть в окружение, у нее ухудшилось снабжение. Это стало возможным после взятия под контроль станцию «Соль».

Напомним, ж/д станция «Соль» у Соледара, со слов Пушилина, перешла под контроль России во вторник.