Польская армия столкнулась с нехваткой автоматов из-за Украины

Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах

В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.

В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости».

Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области.

Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.