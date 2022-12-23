|
|
Варшава призналась в утрате военного потенциала из-за поддержки Украины
Офицер Польши Купс рассказал о передаче 40% военного потенциала страны Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Варшава отдала Киеву более трети военного потенциала Польши, заявил изданию Super Express офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс.
По его словам, Варшава отдала Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские ЗРК С-125 «Нева». Однако в данный момент некоторые закупки, осуществляемые польским ВПК, вызывают у Купса опасения, так как любая страна должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах, передает РИА «Новости».
Также офицер подчеркнул, что ВС России ежедневно запускает около 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, а ВСУ – около 7 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов. Купс добавил, что американский ВПК успевает производить только 15 тыс. снарядов в месяц.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
|
|
В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
|
|
Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
|
|
Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Постпред Украины при ООН взбесил американцев
Украинский постпред при ООН Кислица вызвал гнев американцев в соцсетях
|
|
Пользователи Twitter возмутились сообщением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.
Кислица заменил бело-красные полосы флага США желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) из США возмутились таким решением, передает РИА «Новости».
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в осквернении флага. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики». Предлагался и вариант со знаками доллара вместо звездочек.
После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
Напомним, Захарова заявила: «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского?». По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
|
|
Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Генштаба назвал число пораженных критических объектов на Украине
Глава Генштаба ВС России Герасимов назвал число пораженных критических объектов на Украине
Российские военные за все время спецоперации поразили свыше 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине, это позволило снизить потенциал украинской армии, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Поражение таких критических объектов позволило снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу украинского ВПК и затруднить военные перевозки, сообщил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает ТАСС.
В начале декабря Минобороны сообщало о поражении системы военного управления ВСУ, объектов оборонного комплекса и объектов энергетики страны. Это позволило прекратить выпуск вооружения на части предприятий, нарушить железнодорожные перевозки техники.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
|
|
В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
WSJ назвала возможный срок подготовки Киевом плана «мирного урегулирования»
WSJ сообщила о возможном обнародовании Киевом плана «мирного урегулирования» в феврале
Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования», сообщили американские и европейские источники.
План могут представить в феврале, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участниками саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов. При этом, по его словам, никакого «Минска–3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.