Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске пообещали 1 млн рублей

Подозреваемые в поджоге нижневартовского военкомата Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен исполняли заказ, поступивший последнему через мессенджер, им пообещали за эту «работу» минимум 1 млн рублей, следует из допроса, сведения из которого раскрыли в Центральном окружном военном суде.

Гаврилишен заявил, что с ним связался в Telegram некий Ростислав Мухин, который предложил 1–3 млн рублей за поджог военкомата в Нижневартовске с помощью коктейлей Молотова, передает ТАСС.

Обвиняемый пояснил, что дал согласие, поскольку ему нужны были деньги. Подсудимый добавил, что предоплату получил в размере 1 тыс. долларов на кошелек в криптовалюте. Гаврилишен отметил, что не знает, кто скрывается под ником Мухина.

На допросе Гаврилишен предположил, что заказ поступил с территории Украины. Перед преступлением он заранее вывел из строя камеры видеонаблюдения.

В показаниях отмечается, что Гаврилишен в одиночку бросал коктейли Молотова, а Борисенко снимал на видео, чтобы отправить отчет заказчику. Позже ролик опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в мае 2022 года в военкомат в Нижневартовске кинули в здание несколько бутылок с зажигательной смесью, никто не пострадал.