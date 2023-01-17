Глава ЕК назвала процент замененного российского трубопроводного газа в ЕС

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17 января, вторник | Последнее обновление — 14:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали о значении деокупации Марьинки
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Глава ЕК назвала процент замененного российского трубопроводного газа в ЕС
Глава ЕК заявила о замене 80% российского трубопроводного газа в ЕС
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Евросоюз заменил 80% трубопроводного газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом она заявила в ходе выступления наВсемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии к концу зимы будут заполнены на две трети, около 65%.
США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
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Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.
Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.
Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».
Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.
В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт
Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт
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Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.
«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.
«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.
«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.
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Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
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Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
Кипр объявил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Министр финансов Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Кипр на фоне санкций ЕС арестовал российские вклады на 105 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на министра финансов страны Константиноса Петридиса.
Петридис сообщил, что «паспорта олигархов», включенных в санкционные списки, «находятся в процессе изъятия». Он также заявил о «повышенном внимании» к компаниям на Кипре, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся под санкциями ЕС. Указывается, что российские вклады на Кипре за 2022 год составили, предположительно, 5,6 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
Летом жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из России после присоединения к западным санкциям. Весной Кипр начал лишать российских бизнесменов кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
Эксперт: Газпрому пора дисциплинировать Молдавию
Эксперт Юшков: Молдавия пытается скрыть историю долга перед Газпромом
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Если Кишинев действительно потерял документы по долгу, то копия договора наверняка есть у Газпрома. Но Молдавия пытается затянуть процесс аудита, чтобы вовсе не платить по счетам. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в республике усомнились в результативности аудита газового долга перед Москвой.
«Молдавия с самого начала воспринимала этот аудит как возможность для торга. И чем больше проходит времени, тем серьезнее они надеются вовсе не отдавать долг», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если Газпром до сих пор не перекрыл газ, значит, уже и не будет его отключать, полагают в Кишиневе. И история с якобы несохранившимися документами на это лишний раз указывает», – продолжил собеседник.
«Не исключаю, что если Россия предоставит копию договора, то Молдавия от него откажется, сославшись на то, что нужен их оригинальный экземпляр. При этом, разумеется, у компаний имеются все расчеты. Все операции и балансы фиксируются. И Газпром мог бы прислать все необходимые документы», – подчеркивает эксперт.
«Изначально нынешний коммерческий контракт с молдавской стороной подразумевал, что в ноябре 2021 года начинаются поставки. Но параллельно с этим Кишинев начинает выплачивать прошлый долг. И тогда мы приняли политическое решение, о чем говорили Алексей Миллер и Владимир Путин, не замораживать республику в преддверии отопительного сезона», – напоминает Юшков.
«Но идет уже второй год действия контракта. И Молдавия до сих пор не заплатила ни копейки по старому долгу. А по имеющимся поставкам зачастую пропускает дату платежа. Естественно, у них появляется соблазн не платить вообще», – рассуждает собеседник.
«Только жесткие меры со стороны Газпрома могут дисциплинировать Кишинев, но есть много нюансов. Если Россия отключит Молдавию от газа, то проблемы возникнут у Приднестровья. Дело в том, что наши энергоресурсы идут в том числе на крупную Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество на весь регион, включая большую часть Молдавии», – обращает внимание эксперт.
«Также надо учитывать, что Газпрому необходимы текущие доходы. С горем пополам, но какую-то оплату от Кишинева мы получаем. Судя по всему, нам надо было изначально занимать очень жесткую позицию. Ведь как только речь заходит об отключении газа, Молдавия находит деньги для его оплаты», – продолжил он.
«Проблема в том, что наша уступчивость в этом вопросе не приносит ни политических, ни экономически дивидендов. Власти Молдавии не стали лояльно относиться к Москве. Хотя не исключаю, что в перспективе подобные факты в биографии российско-молдавских отношений сыграют нам на руку», – заключил Юшков.
Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.
По ее словам, проверка должна не только описать долг, но и объяснить его формирование. «К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – цитирует политика ТАСС.
Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.
Молдавия усомнилась в результативности аудита долга перед Газпромом
Премьер Молдавии Гаврилица не исключила невозможности определить историю возникновения долга страны перед Газпромом
Не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам, заявила глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица.
Гаврилица заявила, что аудит призван не только описать долг Молдавии перед Газпромом, но и объяснить, как этот долг сформировался. «К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на TV8.
Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.
МИД: Страны ЕС выдвигают россиянам заведомо невыполнимые требования
Замглавы МИД РФ Иванов: Ряд стран ЕС выдвигает невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов
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Государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Дипломат заявил в интервью ТАСС, что на Западе ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Он уточнил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.
Он также отметил, что некоторые страны ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия: требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Дипломат констатировал, что оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.
Напомним, в начале сентября 2022 года Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили решение о полной остановке действия соглашения с Россией об упрощении визового режима. В конце сентября МИД указал послу ЕС на дискриминационный характер визовой политики Брюсселя.
В США заявили о планах бизнеса России и Китая не участвовать в Давосе
Bloomberg: Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе
Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Bloomberg.
Как сообщается, в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы. Как ожидается, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад, передает ТАСС.
Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США – 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.
Напомним, в прошлом году делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского и покинула зал.
В Днепропетровске и Харькове сообщили о попытках передела газового рынка
В Днепропетровске и Харькове сообщили о попытках рейдерских захватов газовых компаний
Региональные газовые компании «Днепрогаз» и «Харьковгаз» сообщили о попытках рейдерского захвата со стороны национальной компании «Нафтогаз Украины».
Сообщается, что чиновники государственного монополиста «Нафтогаз Украины» пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом, чтобы сменить главу и членов правления АО «Харьковгаз», сообщается в посте в социальной сети, передает ТАСС.
В компаниях предупредили клиентов и партнеров, что не проводили каких-либо изменений в правлении. Отмечается, что попытки рейдерского захвата критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе.
«Днепрогаз» и «Харьковгаз» входят в группу «Региональная газовая компания», которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Стало известно об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта
Компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта
Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта.
Eni объявила об открытии нового газового месторождения в разведочной скважине, расположенной на шельфе Египта в восточном Средиземном море, которое можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.
В Совфеде предложили использовать зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации МИД, европейские страны выдвигают невыполнимые требования для россиян для получения визы. Сенатор предлагает ввести ответные меры на такое проявление дискриминации к россиянам.
По мнению Клишаса, такая политика стран Запада проводится достаточно давно, однако до сих пор не становится понятным, какие меры Москва готова принять в качестве ответа по отношению к этим странам.
Сенатор добавил, что настало время вводить невыполнимый перечень требований для получения гражданами ЕС визы.
«От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», – подчеркнул он.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Цена газа в Европе опускалась почти до 600 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе во время торгов в понедельник опускалась почти до 600 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с августа 2021 года, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Снижение цены за день составляло более 15%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 609 долларов за 1 тыс. кубометров, или 54,4 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Отмечается, что котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС с начала месяца остается высокой и превышает 26%.
Кроме того, запасы газа в подземных хранилищах ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года, ПХГ Европы заполнены на 81,7%.
Ранее сообщалось, что газовые хранилища Германии к концу зимы будут заполнены на две трети, около 65%.
В Китае заявили о недовольстве жителей Европы политикой США
Global Times: Половина жителей Европы считают антироссийскую политику США крайне невыгодной для ЕС
Половина жителей Европы считает, что антироссийские действия Штатов и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно отразятся на экономике Евросоюза и других европейских государств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром китайского издания Global Times.
Китайское издание опросило более 7,5 тыс. жителей Бельгии, Британии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Швеции, а также Турции в период с 23 ноября по 22 декабря 2022 года по поводу того, как они оценивают развитие американо-европейских отношений с момента начала специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Как отмечает издание, данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с США и обеспокоены, поскольку считают, что действия США в отношении России негативно отразятся на экономике Европы. Более того, как отмечается в материале, 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта крайне негативно отразятся на экономике Европы.
В комментарии издания уточняется, что количество респондентов, недовольных взаимодействием Европы с США, превышает число тех, кто одобряет эти контакты. Большинство опрошенных признают доминирование Вашингтона в трансатлантических отношениях, однако не верят, что европейские страны способны успешно проводить более самостоятельную политику, которая бы удовлетворяла их интересам.
Как отмечает издание, только 37% опрошенных ожидают, что российско-украинский конфликт завершится в 2023 году. Около 26% респондентов считают, что европейские страны проводят «неумную» политику, применяя санкции против РФ вслед за США, а 23% полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.
В связи с этим эксперт Института европеистики при Академии общественных наук Китая Чжан Чао отметил, что большинство европейцев ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций. В свою очередь директор департамента европеистики Китайского института международных исследований в Пекине Цуй Хунцзянь выразил мнение, что в сложившейся ситуации сложно строить уверенные прогнозы по поводу дальнейшего развития отношений между ЕС, Соединенными Штатами и Россией. По его словам, если бы сначала был прекращен огонь, то общественность могла бы отдать предпочтение решению вопроса дипломатическим путем, не фокусируясь на проблеме безопасности. В этом случае, считает Цуй Хунцзянь , в ЕС могли бы меньше зависеть от США и НАТО.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине. В свою очередь депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил США в использовании НАТО для подчинения Европы.
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
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Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?» – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях, которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпании США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
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