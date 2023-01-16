Под Красным Лиманом поражен склад вооружения и спецтехники ВСУ

У города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен склад военной техники украинских ВС, сообщило Минобороны России.

На складе хранилось вооружение, военная и специальная техника ВСУ, он был уничтожен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также у поселка Малокатериновка (Запорожская область) уничтожен ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины. Кроме того, уничтожено 79 артподразделений на огневых позициях.

Во время контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» у Авдеевки (ДНР); гаубица Д-30 в районе у поселка Антоновка (ДНР); гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2С3 «Акация» у поселков Зализничное и Орехово (Запорожская область); самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» у поселка Инженерное (Херсонская область).

Ликвидированы две американские РЛС станции, одна из них – у населенного пункта Кармазиновка (ЛНР), другая – у Авдеевки (ДНР). ПВО за сутки ликвидировали три беспилотника у поселков Новоселовское и Софиевка (ЛНР).

Перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» у поселков Суровцевка (ЛНР), Федоровка (ДНР) и Васильевка (Запорожская область).

С начала СВО уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотников, 401 ЗРК, 7537 танков, 983 боевые машины РСЗО, 3841 артиллерийское орудие и минометы.

Также в понедельник Минобороны сообщало, что за сутки российские войска уничтожили свыше 185 украинских военных.