Журналистов новых регионов поздравили с Днем российской печати

Депутат Алтухов поздравил журналистов новых регионов России с Днем российской печати

Журналисты новых регионов России впервые отмечают День российской печати, с профессиональным праздником их поздравил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Он по видеосвязи пообщался с председателем Союза журналистов Луганской народной республики Леонардом Свидсковым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Впервые журналисты новых регионов отмечают этот профессиональный праздник с коллегами из России. Так сложилось, что в День российской печати мы традиционно поздравляем всех российских журналистов. И хоть печатная пресса неумолимо уходит в «цифру», но для старшего возраста и жителей села местная бумажная газета все еще остается ценным и востребованным источником информации. Но и о том, что телевидение и радио сдают позиции, говорить рано», – сказал Алтухов.

«Каждый выбирает удобный для себя канал информации. Примите слова искренней благодарности за ту огромную работу, которую вы делаете в текущих условиях. От вашей принципиальной позиции и аргументированного мнения зависят настроения людей в новых субъектах нашей большой страны. Отдельно хочу отметить и поблагодарить журналистов, работающих в зоне СВО и новых субъектах России. Их перо сейчас действительно можно приравнять к штыку. Их слова сейчас важны не менее, чем снаряды и техника на передовой», – отметил депутат.

По словам Свидскова, который также является художественным руководителем ГТРК ЛНР, в редакции совсем молодой коллектив – большинству чуть за 20. «Они думают и пишут на русском и от России себя не отделяют, хоть им пришлось пожить уже в трех государственных образованиях. И если военкор работает в 30 км от линии фронта, то журналисты в ЛНР и ДНР восемь лет работали в 10–12 км от мест боевого противостояния. Мы все понимаем, что мы все на передовой, и наша задача быть максимально достоверными в освещении происходящих событий», – сказал он.

Алтухов отметил, что во время выездов в республику для оказания шефской помощи Рубежному не раз пересекался с местными журналистами. Поздравил всех сотрудников телекомпании с профессиональным праздником, пожелал мужества и стойкости. Кроме поздравлений, обсудили и рабочие моменты – возможности организации обучения для сотрудников и обновление материально-технической базы.