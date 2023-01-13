Депутаты новой волны рассказали о работе на региональной неделе

Депутаты новой волны рассказали о работе в регионах на первой неделе весенней сессии, которая была сосредоточена на помощи мобилизованным и их семьям, а также на реализации положений Народной программы «Единой России».

Так, член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов по просьбе мобилизованного жителя из Геленджика помог приобрести качественные инструменты и расходники, чтобы повысить эффективность ремонтных работ российской военной техники в зоне проведения спецоперации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По просьбе супруги одного из мобилизованных жителей города Шахты Ростовской области член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина помогла ее мужу, а также двум его сослуживцам в приобретении обмундирования, теплых вещей и средств связи.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко решила оказать содействие в ремонте местного Дома офицеров.

Отмечается, что депутаты новой волны продолжают инспектировать социальные объекты на своих избирательных округах, а также реализуют новые решения на основе актуальных запросов граждан.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова проинспектировала школу в деревне Боровое, где под ее личным контролем недавно завершили ремонт.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина оценила результаты проделанной работы по обновлению почтового отделения в селе Пензятка республики Мордовия, где в прошлом году обновили семь почтовых отделений, а в этом году планируется модернизация 12 таких отделений.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш посетил Мирненскую школу в Томской области и оценил ход капитального ремонта. «Важно было убедиться, что работы не приостановлены, а подрядчик и заказчик взаимодействуют», – пояснил парламентарий.

Мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.