Росздравнадзор решил проверить лечащую рак наложением рук клинику

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13 января, пятница | Последнее обновление — 13:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Росздравнадзор решил проверить лечащую рак наложением рук клинику
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Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где по сообщениям средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Известия» рассказали, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака, «лечат», народными песнями и наложением рук.
По сообщению пресс-службы, ведомство проверит деятельность клиники ООО «Здравница», где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, передает «Интерфакс».
Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина, который был найден в подвале подмосковного дома в Мытищах, по сообщению СМИ Субботин регулярно пользовался услугами обосновавшейся в Мытищах семейной пары – «шамана и целителя» Магуа Флореса и его жены Тины Кордоба. Супруги принимали клиентов в своем доме, предлагая нетрадиционные методы лечения: вызов духов, жабий яд, купание в петушиной крови.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
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Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
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Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».
«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».
Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск расширением масштаба задач СВО
Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также указал, что причину назначения накануне разъяснило Миноброны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Добавить к этому у него нечего, пояснил Песков, передает ТАСС.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск.
Полковник запаса Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что Герасимов теперь будет лично отвечать за успех СВО. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов России.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
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Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
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В США подтвердили освобождение арестованного в России американца Дадли
Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России, заявил американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.
Тэйлор Дадли освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы, и находится вместе со своей матерью Шелли и с сопровождаемый его командой Richardson Center на пути домой, передает РИА «Новости» со ссылкой на письменный ответ американского посредника.
Местные СМИ сообщили, что 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.
В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ
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«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ.
«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
«Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт.
«Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский.
Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса».
Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску.
С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе.
Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон.
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