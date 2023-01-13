В США от рук полиции погиб родственник соосновательницы BLM

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13 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить. Подробности...
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Эстонию отправили охотиться за российскими деньгами

Запад ищет правовую лазейку для конфискации российских активов Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония первой из всех стран ЕС решила приступить к изъятию российских активов. Они небольшие – всего около 20 млн долларов. Но Евросоюз, похоже, решил с помощью маленькой Эстонии протестировать конфискацию российских активов, а заодно выявить реакцию и ответные шаги Москвы. Прибалтийские государства уже не в первый раз используются Западом в таких целях.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть. Подробности...

Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Русская революция – это прививка от глобализма

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Спецоперация после Соледара

НАТО не может расшириться на север

Опасная игра Пашиняна против России

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
    Стало известно об оперативном окружении Артемовска Названа цель российско-белорусских военных учений США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер» Киев пожаловался на попытки «украсть» Королева у Украины
    В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей ВСУ обстреляли Ясиноватую и Яковлевку из РСЗО В Госдепе сочли санкции против России «обязательством» Сербии Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП
    Боец ВСУ заявил, что командование бросило его подразделение под Соледаром Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом» Умерла дочь Элвиса Пресли

    Главная тема


    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    мировая репутация


    Украинские зенитчики напугали американцев

    статус и привилегии


    Назарбаева лишили титула елбасы

    «ни на что не влияет»


    Захарова дала оценку визиту Бербок в Харьков и Киев

    Видео

    падение валюты


    На долларе поставлен «крест смерти»

    вектор наступления


    Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

    Leopard и Challenger


    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    изменения в СВО


    Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

    позорный скандал


    Разведка Польши прибедняется с умыслом

    авторитетный министр


    Максим Соколов: Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

    значимость России


    Александр Разуваев: Мы сами недооценивали себя

    давление на церковь


    Сергей Худиев: Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете новогоднюю елку?

    В США от рук полиции погиб родственник соосновательницы BLM

    В США от рук полицейского погиб кузен соосновательницы BLM Куллорс

    13 января 2023, 09:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Близкий родственник соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб в США от рук полицейского, который многократно применил к нему электрошок, следует из опубликованных видео с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса.

    Погибшим оказался житель города Кинан Дарнелл Андерсон, которого Куллорс назвала своим кузеном, передает РИА «Новости».

    Судя по опубликованным записям, Андерсон первым подбежал к полицейскому, вызванному на место ДТП, и заявлял, что его пытаются убить, а затем отказался выполнять приказ оставаться на месте и попытался скрыться.

    Полицейские попытались арестовать Андерсона, на что тот вырывался и продолжал кричать, что его хотят убить. В результате один из полицейских применил тейзер и начал бить его шокером. Спустя несколько секунд Андерсон ответил на требование полицейского прекратить сопротивление, однако офицер вновь применил спецсредство. На видео, которые опубликовала полиция, за кадром слышен голос возможного участника транспортного инцидента, который заявил, что Андерсон пытался украсть его машину.

    Позднее Андерсона доставили в больницу, где он скончался. Анализ крови Андерсона выявил содержание двух наркотических веществ.

    Ранее движение BLM назвало убийцами сотрудников органов правопорядка и призвало распустить полицию.

    В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре
    Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
    		   12 января 2023, 12:56
    Фото: REUTERS/Nacho Doce
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС.

    Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек.

    Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены

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    СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
    СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
    		    12 января 2023, 20:50
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.

    Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.

    «Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.

    Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.

    Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.

    Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара. 

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    В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
    Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
    		    12 января 2023, 10:52
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.

    По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».

    В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.

    Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.  

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    Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
    		    12 января 2023, 14:34
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.

    Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».

    «Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».

    Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.

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    Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
    Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск расширением масштаба задач СВО
    		    12 января 2023, 14:17
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он также указал, что причину назначения накануне разъяснило Миноброны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Добавить к этому у него нечего, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск.

    Полковник запаса Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что Герасимов теперь будет лично отвечать за успех СВО. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов России.

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    Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
    В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
    		    12 января 2023, 16:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.

    Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».

    В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.

    «Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».

    Коментарии (48)
    Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
    Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
    		    12 января 2023, 18:03
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.

    На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».

    Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.

    О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.

    Коментарии (35)
    Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
    НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара

    12 января 2023, 15:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

    По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.

    Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.

    Коментарии (13)
    США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
    Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»

    13 января 2023, 01:58

    Текст: Антон Антонов

    США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.

    Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».

    В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

    Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.

    Коментарии (18)
    Финский президент назвал условия поставок Украине танков
    		    12 января 2023, 19:56
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.

    В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».

    Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.

    Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.

    Коментарии (20)
    Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
    Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
    		    12 января 2023, 11:33
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».

    При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.

    Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».

    Коментарии (7)
    Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
    		    12 января 2023, 19:19
    Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.

    «По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.

    «Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.

    Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.  

    Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.

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    Коментарии (2)
    В США подтвердили освобождение арестованного в России американца Дадли

    12 января 2023, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России, заявил американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.

    Тэйлор Дадли освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы, и находится вместе со своей матерью Шелли и с сопровождаемый его командой Richardson Center на пути домой, передает РИА «Новости» со ссылкой на письменный ответ американского посредника.

    Местные СМИ сообщили, что 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.

    Коментарии (8)
    В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ
    		    12 января 2023, 20:23
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    «Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ.

    «Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.

    «Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт.

    «Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский.

    Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса».

    Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску.

    С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе.

    Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон. 

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    Коментарии (15)
    Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
    		    12 января 2023, 18:14
    Фото: Edgar Gutierrez/SOPA Images/Reuters
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.

    Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».

    Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.

    В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.

    Коментарии (18)
     
     
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