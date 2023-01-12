Комитет семей воинов Отечества начал работу в Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел первое заседание Комитета семей воинов Отечества

В Нижегородской области начал работу Комитет семей воинов Отечества, его участники обсудили задачи и поручения, поставленные президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства региона.

В комитет вошли матери и жены участников специальной военной операции России на Украине, представители некоммерческих организаций, общественных объединений и органов власти региона. Первое заседание комитета провел замгубернатора Андрей Гнеушев, сообщается на сайте регионального правительства.

Гнеушев призвал сделать все необходимое, чтобы помочь тем, кто продолжает нести службу в зоне СВО, кто уже вернулся, а также семьям военных. Для этого, заявил Гнеушев, требуется объединить ресурсы власти и общества. По его словам, требуется, чтобы военные в зоне СВО могли не волноваться за близких. Также Гнеушев указал на необходимость оказать поддержку тем, кто «понес невосполнимую утрату».

Комитет в Нижегородской области возглавила Инна Наумова. Ее сын в звании младшего сержанта участвует в СВО. Он награжден медалью «За отвагу», медалью Суворова и орденом Святого Георгия IV степени.

Дом народного единства выступил учредителем местного комитета. Он станет центром, консолидирующим действия, связанные с поддержкой участников СВО. На базе Дома народного единства также функционирует координационный центр поддержки военных, мобилизованных и их семей, который начал работу по инициативе губернатора Глеба Никитина.