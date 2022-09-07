На чиновников правительства Хакасии завели дело

На чиновников из правительства Хакасии, возглавляемого председателем и главой региона Валентином Коноваловым, заведено уголовное дело о растрате.

«Сотрудники УФСБ Хакасии установили, что и. о. директора и два руководящих сотрудника ГКУ РХ «Управление капитального строительства» (УКС) под предлогом фиктивного прохождения курсов повышения квалификации в одном из негосударственных образовательных учреждений в июле этого года съездили в Петербург. На это они потратили бюджетные деньги в крупном размере», – сообщает местное издание «Новости Хакасии».

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере». Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Отмечается, что правоохранители не раскрывают фамилии чиновников, но в Telegram-каналах со ссылкой на источники в региональном минстрое отмечают, что и. о. директора – это Евгений Вишняков, передает «Агентство информационных сообщений».

По данным СМИ, что это не единичный случай, где УКС фигурирует в «неприятных историях». В ноябре 2021 года УФАС Хакасии расследовала дело о картели в Туиме. Тогда в сговоре уличили подрядчика ООО «Синодекор», экс-советника главы Хакасии Коновалова Сергея Новикова, «ХакасИвол-Строй» и управление капитального строительства. Антимонопольщики выяснили, что контракт министерства ЖКХ на строительство психоневрологического интерната в Туиме был подстроен так, что его выиграл именно «Синодекор».

В мае 2022 года после прокурорской проверки в Хакасии было возбуждено дело о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере при строительстве корпуса онкодиспансера. Выяснилось, что в 2019 году УКС заключило госконтракт с ООО «Синодекор» на возведение корпуса медучреждения.

Стоимость контракта составила 352,5 млн рублей. Проверка показала, что подрядчик заменил предусмотренную сметой тротуарную плитку на дешевый аналог, высота елей не соответствовала техтребованиям, а вместо четырех дорожных знаков было установлено два. При этом в акт о приемке были включены заведомо недостоверные сведения о выполнении работ.

Экс-советник и бывший министр ЖКХ Хакасии Сергей Новиков отбывает наказание за многомиллионные взятки. При этом подрядчик «Синодекор», зарегистрированный в Абакане, заключал контракт на строительство региональных объектов пять раз.