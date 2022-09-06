Строителей из Северной Кореи пригласили восстанавливать Донбасс

Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии

Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.

«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.

«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.

«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.

«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.

«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.

«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.

В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.

«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.

«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.

Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.

«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.

Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.

Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.

«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.

При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.

Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.

Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).

Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД