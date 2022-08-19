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19 августа, пятница | Последнее обновление — 22:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Система ПВО сработала в Евпатории
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт назвал преимущества строителей из КНДР при восстановлении Донбасса
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Корейцы дисциплинированные и трудолюбивые, за последние годы в КНДР были реализованы масштабные строительные проекты, что говорит о высокой квалификации рабочей силы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. О том, что строители КНДР обратились с предложением поучаствовать в восстановлении Донбасса, в пятницу сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Корейцы дисциплинированные и привыкли вкалывать. Их приезд восстанавливать Донбасс будет неплохим шагом для активизации отношений с Северной Кореей», – считает экономист Иван Лизан.
Последние десятилетия в Пхеньяне и других городах КНДР велись масштабные стройки, поэтому местные строители обладают высокой квалификацией, добавляет эксперт. России самой не хватает рабочих кадров, а масштаб работ в Донбассе – колоссальный. Кроме Мариуполя и Макеевки, огромный фронт работ в луганском Северодонецке, Лисичанске. «Есть еще большой частный сектор – разрушены десятки тысяч домов. Восстанавливать нужно очень много», – пояснил собеседник.
Лизан отметил, что возможности российского строительного комплекса не безграничны, тем более с учетом реализации национальных проектов. «Для строительных компаний приоритетными являются проекты внутри России», – указал Лизан.
О том, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь к восстановлению Донбасса, заявил в пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе выездного совещания в Татарстане. Он отметил, что у них высокая производительность и небольшая стоимость труда.
Как сообщает ТАСС, по словам Хуснуллина, с таким предложением обратились сами строители из КНДР. «Северокорейские рабочие очень производительны по труду, они работают у нас в стране, мы знаем их, они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю, это возможно», – сказал Хуснуллин.
В настоящее время на освобожденных территориях работают 26 тыс. строителей, «но силы еще нужны», потому что «каждую неделю разворачивается новое строительство», подчеркнул замглавы правительства.
Ранее на этой неделе глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил в интервью РИА «Новости» о том, что Россия не будет играть роль Цербера и препятствовать сотрудничеству между Донецкой народной республикой (ДНР) и КНДР в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик.
Дипломат объяснил, что привлечение рабочей силы из Северной Кореи ограничено резолюциями Совбеза ООН. Однако они распространяются на государства-члены ООН, каковыми республики Донбасса сейчас не являются. «Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером», – пояснил Ильичев.
ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
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Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Военные Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты Бутовка. Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», – передает РИА «Новости» его слова.
Командир рассказал, что батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек – при этом корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно.
«Наша пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться. Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации БК (боекомплекта) даже оторвало башню», – рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
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Названы сроки запуска Углегорской ТЭС
Углегорская ТЭС возобновит работу уже в следующем году, сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.
«В 2023 году, если повезет, мы, наверно, уже до середины года один блок, может, даже два запустим», – рассказал Чертков ТАСС, отметив, что украинские военные были выбиты с территории станции быстро и не успели испортить оборудование.
Ранее союзные силы взяли под контроль Углегорскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Светлодарске. При этом украинские силовики перед отходом заминировали станцию. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
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На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме
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Статус Луганской народной республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Прежде всего, этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», – передает ТАСС слова Дейнего.
На то решение, которое примут люди на референдуме, продолжил он, должна будет отреагировать российская сторона, этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы. «Каким образом они ответят на решение жителей Луганской народной республики, решают только они. За них мы решать не вправе», – заявил он.
Отвечая на вопрос, какой статус республики был бы предпочтительнее для властей ЛНР, Дейнего отметил: «Как только мы начинаем говорить, что власти должны диктовать населению какие-то свои видения и так далее, значит, мы скатываемся с вами в диктатуру». «Поэтому тут так рассуждать неправильно. Да, у меня есть свой взгляд на эту тему, и я готов его обсуждать со своими соотечественниками, но никоим образом не как министр, а как гражданин этой страны», – подчеркнул он.
По словам Дейнего, общественный штаб референдума пока не определил конкретные вопросы, на которые будут отвечать жители ЛНР на голосовании. «Этим занимается сейчас штаб, – сказал Дейнего. – Он изучает общественное мнение по этому поводу, по итогам своей работы должен выйти, во-первых, на оценку целесообразности проведения референдума и, если такое решение будет принято, определить вопросы, которые должны быть включены в бюллетень».
Дейнего рассказал, что общественные штабы проводят встречи с людьми, организуют публичные акции, которые направлены на то, чтобы правильно определить настроения населения и правильно сформулировать подходы. «То есть их задача именно услышать этих людей, их ожидания, намерения, желания, просистематизировать и исходя из этого определить, как правильно сформулировать вопросы для референдума», – пояснил глава МИДа. Он отметил, что такие штабы работают по всей территории республики. Отчеты о своих встречах с жителями они публикуют открыто.
По словам Дейнего, ЛНР, создавая свое законодательство, брало за основу российские подходы. «У нас законодательство свое, но оно, скажем так, достаточно адаптировано к российским нормам. С 2014 года создавалось свое законодательство. Действительно, мы взяли за основу именно российские подходы к законодательным стандартам, и очень многие законопроекты разрабатывались по аналогии с российскими», – сказал он.
Дейнего признал, что на данный момент в республике есть элементы законодательства, оставшиеся «по наследству от предыдущего периода», и переход на более прогрессивные нормы потребует достаточно серьезного времени и усилий.
Он затруднился сказать, сколько именно времени это займет. «У нас переход идет уже достаточно долго, примерно с 2015 года мы начали разрабатывать такие законопроекты (опираясь на подходы, которые приняты в Российской Федерации). Постепенно он (этот процесс) убыстряется, но тем не менее это очень объемная работа», – заключил глава МИД ЛНР.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики.
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ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по Энергодару
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Украинские военные ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, незначительно повреждено здание администрации, сообщают власти города.
«Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале администрации города.
Отмечается, что зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. В сообщении уточняется, что специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов.
Накануне украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару.
Напомним, в результате предыдущего обстрела было зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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США подчеркнули нежелание допустить выход конфликта за пределы Украины
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал призыв расширить объемы военной помощи Киеву и направить Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения 300 км.
Соответствующий призыв опубликовал в Hill ряд бывших должностных лиц США. В частности, подписи под статьей поставили бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, передает ТАСС.
Прайс в ответ заявил, что Киев получает от США «в точности то», что Украине нужно для самообороны. При этом он подчеркнул, что «превращение агрессии России против Украины в более широкое возгорание» не отвечает интересам Украины, НАТО, Европы или США. По мнению Госдепа, нельзя допустить «распространения этой войны за границы Украины, более широко в Европу или потенциального втягивания России в конфликт с НАТО и Соединенными Штатами».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в детском саду
ВСУ продолжают размещать бронетехнику и РСЗО, оборудовать опорный пункт и склад боеприпасов, разворачивать блокпосты и огневые точки в детских садах Донбасса, сообщили в Минобороны России.
«В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду №58 (ул. Горбатова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также в Минобороны заявили, что «в Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду №20 (ул. Торская) разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».
«В Соледаре в детском саду №59 (ул. Преображенская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – добавило оборонное ведомство.
Ранее в МО сообщили, что ВСУ оборудовали казармы и склады вооружения в городской психиатрической больнице в Краматорске.
Подразделение ВСУ сложило оружие после столкновения в Зайцево
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
МИД допустил возможность привлечения рабочих КНДР для восстановления Донбасса
Санкции СБ ООН в отношении КНДР не распространяются на республики Донбасса, Москва не будет мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – передает РИА «Новости» слова Ильичева.
По его словам, «параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил (глава ДНР) Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».
«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже», – заключил он.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР, первая группа может прибыть в самое ближайшее время. В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
Стало известно о предстоящих назначениях в освобожденных регионах
В правительствах Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения, российские управленцы продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий, сообщил украинский военный аналитик Юрий Подоляка.
«Первым заместителем главы области по безопасности будет назначен Алексей Катериничев. Выходец из ФСБ и поэтому имеет огромный опыт в сфере безопасности. Силовики всегда были и продолжают оставаться опорой государства и теми структурами, на которые Россия может положиться в самое непростое время», – пишет Подоляка в своем блоге в Telegram.
По его данным, зампредседателя правительства – министром промышленности Херсонской области станет молодой управленец Семен Машкауцан. «Ему немногим за 30, но он уже имеет солидный руководящий опыт, сейчас он – директор Департамента металлургии и материалов в Минпромторге, и престижное образование: МГУ, МГИМО и «Школа губернаторов». Управленцы новой волны не только профессионалы, это еще и храбрые люди», – отметил он.
Министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов, сообщил Подоляка. «Он родился в пос. Зеленодольск Днепропетровской области Украинской ССР. Всю жизнь прожил на Украине, но не смирился с тем, что ее захватил неонацистский киевский режим. Прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени», – написал он.
«Заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам будет Алексей Лысов. Он прошел трудовой путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника АП. Победил в конкурсе «Лидеры России» и занимался восстановлением Алчевска», – говорится в сообщении.
По информации Подоляки, председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. «Она – бывший украинский политик и журналист. Работала в «Партии регионов», потом в «Оппозиционном блоке». Киевский режим никогда не поддерживала», – отметил он.
«Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов. Опытный управленец, всю жизнь проработал в органах власти на Юге России», – заключил Подоляка.
Эксклюзивной информацией о будущих назначениях в Харьковской области поделился и Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева. «По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура. В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом Алексеенко сделал себя сам – свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует – бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект – во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», – говорится в сообщении.
О предстоящих назначениях в Донецкой и Луганской народных республиках написал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Командир «Спарты» рассказал о центре беспилотной авиации в ДНР
Бойцы ДНР научились противостоять украинским военным в сфере применения беспилотников, заявил командир батальона «Спарта» Артем Жога.
В центре беспилотной авиации имени Героя России Владимира Жоги в среду состоялось награждение лучших курсантов. Артем Жога – отец Владимира Жоги, погибшего в ходе спецоперации при спасении мирных жителей, передает РИА «Новости».
Артем Жога признал, что украинцы «технически подкованы», они «используют как ружья разных модификаций, которыми закрывается канал связи, GPS, спутники», так и «аэроскопы для определения места взлета, точки взлета». Украинские операторы работают совместно с артиллерией, чтобы обнаружить точку взлета и нанести огневое поражение.
Однако в ДНР «уже научились с этим бороться, есть разные варианты, есть разные прошивки беспилотников, которые исключают обнаружение точки взлета», сказал командир «Спарты». Как пояснил Жога, «для этого и создавался» центр беспилотной авиации. Центр позволил «собрать инструкторов, которые технически очень подкованы и могут делиться своими знаниями с другими ребятами из других подразделений».
В центре проходит обучение операторов БПЛА, а также обучение техническому обеспечению. Сейчас «это очень необходимый продукт для того, чтобы можно было успешно вести боевые действия», заявил Жога.
Центр готовит пилотов БПЛА, служащих в различных подразделениях. Курсы по разным дисциплинам, рассказывать о которых администрация не считает возможным по соображениям секретности, проходят военнослужащие различных родов войск. Курирует центр лично глава ДНР Денис Пушилин.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Ему было 28 лет.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой народной республики (посмертно). 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
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