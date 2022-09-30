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Путин: Россия не стремится к восстановлению Советского Союза
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Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, заявил в пятницу российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
По словам президента, Советского Союза нет, прошлого нет, и России сегодня это уже и не нужно, передает ТАСС.
Путин напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Глава государства подчеркнул, что это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Он добавил, что когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, поставили народы просто перед фактом, «они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет».
Также российский лидер указал, что за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях общая судьба и тысячелетняя история. По его словам, эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить.
Путин подчеркнул, что по этой причине и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
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Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
«Постановляю: признать суверенитет и независимость Херсонской области», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, а также волеизъявления народа Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
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Путин назвал непростой обстановку в Волгоградской области
Президент Владимир Путин обратил внимание на непростую ситуацию в Волгоградской области, однако похвалил регион за большое количество инвестпроектов.
«Ситуация непростая в области», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Однако, по словам президента, «есть и положительные моменты, связанные с развитием».
«И это прежде всего инвестпроекты, которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области», – указал Путин, попросив губернатора рассказать, что из этого он считает наиболее важным.
Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.
Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.
Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.
Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.
Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.
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Путин подписал указ по международным автоперевозкам грузов из-за ограничений против России
Президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Указ «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов» подписан 29 сентября «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Кремль спросили о признании Минском Крыма частью России
Москва ожидает, что Белоруссия самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России, этот вопрос не обсуждался на недавней встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждался ли данный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии в Сочи.
По его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии.
«Эти темы не были обсуждены», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
Российский лидер Владимир Путин планирует переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор готовится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее турецкий лидер рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера.
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Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам
Президент России Владимир Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
«В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств», – сказал он на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ, сообщает ТАСС.
Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, продолжил Путин, государства Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. По словам Путина, «только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Эрдоган подтвердил предстоящие переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону вечером в четверг, намерен оценить ситуацию вокруг Украины.
«Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана в ходе своего выступления в Анкаре.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин планирует переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор готовится.
Песков анонсировал участие глав четырех территорий в подписании договоров о принятии в России
Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в подписании четырех договоров о принятии в состав России новых субъектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в пятницу состоится объемное выступление Владимира Путина, а после него – церемония подписания документов, в которой примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией России.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.