Путин: Россия не стремится к восстановлению Советского Союза

Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, заявил в пятницу российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

По словам президента, Советского Союза нет, прошлого нет, и России сегодня это уже и не нужно, передает ТАСС.

Путин напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.

Глава государства подчеркнул, что это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Он добавил, что когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, поставили народы просто перед фактом, «они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет».

Также российский лидер указал, что за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях общая судьба и тысячелетняя история. По его словам, эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить.

Путин подчеркнул, что по этой причине и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.

Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

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