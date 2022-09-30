Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»

Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.

По словам президента, Россия всегда будет помнить героев «Русской весны». Это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом, это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Тех кто, не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру. Он отметил также, что жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения, и это чувство никто не может уничтожить.

В память о погибших он объявил минуту молчания, передает ТАСС.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.