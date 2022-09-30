Песков анонсировал участие глав четырех территорий в подписании договоров о принятии в России

Фонд президентских грантов начинает поддержку семей участников СВО

НКО, которые заботятся о семьях участников спецоперации, смогут претендовать на президентские гранты. Об этом объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также обнародовал итоги специального конкурса среди НКО, помогающих жителям освобожденных территорий. Среди победителей оказались волонтеры, которые опекают роддом Мелитополя и обустраивают детские спортплощадки в селах ДНР.

В четверг в Москве состоялось заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента, предназначенных для развития гражданского общества. Вел заседание первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а среди участников был Андрей Клепач, глава объединенного экспертного совета конкурсов, и Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов.

На заседании были подведены итоги специального конкурса проектов, связанных с оказанием помощи жителям освобожденных территорий, беженцам и раненым. Этот внеплановый конкурс стал уже третьим в текущем году. Кириенко напомнил, что президент Владимир Путин специально выделил Фонду на эти цели дополнительно 2 млрд рублей. Теперь решено, что гранты на эту сумму распределят среди полутысячи (точнее 493) некоммерческих организаций, – их проекты получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Всего на гранты претендовала 2 тыс. 141 инициатива. Победители получат деньги и смогут запустить свои проекты уже 1 октября. С учетом софинансирования на поддержку проектов направят 3,3 млрд рублей (2 млрд рублей из средств фонда, 1,3 млрд рублей – привлеченные средства).

Что касается конкурса 2023 года, то в его рамках решено открыть совершенно новое направление. «Мы сегодня приняли решение создать еще одно направление Фонда президентских грантов – это поддержка тех некоммерческих организаций, которые будут оказывать помощь семьям участников специальной военной операции», – сказал Кириенко. «У каждого человека, каждой общественной организации сегодня есть возможность принять свое участие и внести свой вклад в поддержку людей. В общем, если хотите, вклад в победу», – добавил он. В этой связи прием заявок на конкурс решено продлить до 31 октября. Итоги, как и планировалось, подведут в январе.

Кириенко подчеркнул, что решено сохранить и направление специального конкурса этого года – о помощи жителям освобожденных территорий и беженцам. Речь идет как о инициативах самих жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, так и о российских некоммерческих организациях.

Среди регионов, наиболее активных в рамках данного спецконкурса, Кириенко назвал Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области. «Это как раз приграничные территории, на которых у нас сегодня самое большое количество гуманитарных центров. И органы власти там огромную помощь оказывают, сюда еще Крым надо добавить с Севастополем. И некоммерческие организации здесь очень большую активность проявляют, помощь оказывают людям», – подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.

Среди названных им НКО, которые получат грант, общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы», которая реализует проект «Здравствуй, малыш», рассчитанный на жителей Мелитопольского района Запорожья, а также беженцев. Она раздает гуманитарную помощь и наборы для новорожденных. Кроме того, планируется обеспечивать родильные отделения специальным питанием для недоношенных детей и расходными материалами для медицинского оборудования. Размер гранта – 8 млн рублей.

Грант в 9,6 млн рублей, по словам Кириенко, получит благотворительный фонд помощи нуждающимся «Гуманитарный конвой «Быть добру» из хутора Васильевка Ростовской области.

«Жителям Донбасса наш фонд помогает с 2014 года. Мы, а это целая команда людей, живем этим уже несколько лет, – рассказала после заседания газете ВЗГЛЯД руководитель фонда Оксана Симоненко. – За счет гранта, о котором я сегодня узнала, мы планируем помочь жителям 16 отдаленных сел Донбасса. Это наш проект «Под крылом доброты». Поможем восстановить жизненно необходимую инфраструктуру, чтобы люди смогли пережить предстоящую зиму».

Прежде всего, деньги гранта пойдут на то, чтобы в разрушенных после боев селах пробурить и ввести в эксплуатацию водяные скважины, уточнила Симоненко. «Ведь бойцы ВСУ, уходя с ныне освобожденных территорий, отравляли колодцы, в итоге люди остались без воды. Кроме того, будут закуплены энергогенераторы и хлебопечки, так как пока жители там не могут даже испечь себе хлеб. Хотя мука у них есть, ее привозят. Скважины, генераторы и печки – все это мы сделаем и привезем до зимних холодов», – пообещала глава фонда.

Как надеется Симоненко, грант поможет восстановить и уничтоженные на территории Донбасса культурные объекты. «В сельских библиотеках разбиты окна, выбиты двери. Сейчас идут дожди, и чтобы спасти оставшийся библиотечный фонд, мы закупим укрывную пленку, стройматериалы и инструменты – все, чтобы была возможность восстановить библиотеки. А ведь сейчас дети пошли в школу, им постоянно нужны книги», – добавила собеседница. По ее словам, ранее фонд уже передал на территорию Луганщины 300 тысяч экземпляров научной, учебной и художественной литературы.

Для детей сел Донбасса также будут закуплены и спортивные площадки. «Сейчас села находятся в руинах. И чтобы дети не бегали по так называемым «заброшкам», где могут находиться взрывоопасные предметы, мы установим спортплощадки. Ведь дети должны радоваться своему детству», – сообщила глава фонда «Гуманитарный конвой «Быть добру».

Ранее ее команда уже реализовывала проекты за счет Фонда президентских грантов, напомнила Симоненко. «С 2017 года мы за счет средств благотворителей вывозили детей Донбасса на кратковременный отдых. Изначально – только в Ростовскую область. Президентский грант позволил нам в прошлом году познакомить детей Донбасса и со всей Россией, показать им всю доброту и широту российской души. Мы побывали с детьми в Ульяновске, Ижевске и других городах. Ходили по музеям, участвовали в различных мероприятиях. По сути, тот наш проект был направлен на то, чтобы научить детей быть отзывчивыми и добрыми», – подытожила Симоненко.