Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных

Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».

Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.

Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.

В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.

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