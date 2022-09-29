Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Подрыв «Северных потоков» и кризис на Украине может привести к необратимым последствиям Cover Images/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
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Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...
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России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

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    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК
    		   29 сентября 2022, 22:00
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Олеся Отрокова,
    Дарья Волкова

    На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим?

    На международном портале поиска работы Silent Professionals («Молчаливые профессионалы»), который специализируется на предложениях в области безопасности от частных детективов до сотрудников частных силовых структур, размещена вакансия под названием «Эвакуация. Агенты защиты – Украина». Поясняется, что работа будет состоять в вывозе гражданских лиц и военных из различных городов Украины. Среди обязательных требований: опыт боевых действий не менее пяти лет, умение обращаться с вооружением советского производства и современным натовским оружием, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные.

    Соискателю предлагается контракт с оплатой от одной до двух тысяч долларов в день и бонусы, которые предполагается лично оговорить с каждым кандидатом. Работодатель – неназванная американская организация – оговаривает требования к потенциальному «эвакуатору». Желательно, чтобы кандидат владел русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским языком и имел гражданство государства, граничащего с Украиной. Правда, возможно обладание паспортом одной из стран ЕС или Шенгенской зоны.

    На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале. «В описании данной вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей». Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач», – делает вывод Баранчик.

    Руководитель частной военной компании «РСБ-Групп», ветеран ФСБ Олег Криницын отмечает: предложенные расценки – одна-две тысячи долларов за день – существенно выше средней зарплаты бойца. «Расскажу на примере наемников в Ираке. Тогда из бюджета Пентагона поступали средства частной военной компании Blackwater, ныне известной как Academi – за каждого бойца им платили примерно по полторы тысячи долларов.

    Сами наемники получали 500-800 долларов в сутки.

    Причем это те бойцы, которые находились в самых опасных секторах типа Эль-Фаллуджи, или те, кто осуществлял сопровождение, – пояснил Криницын газете ВЗГЛЯД. – А в «зеленых зонах» те же наемники получают 200-300 долларов в сутки».

    По словам руководителя российской ЧВК, на его памяти абсолютный рекорд по выплатам американским наемникам был зафиксирован в том же Ираке. Тогда пятерым бойцам заплатили по 30 тысяч долларов за три дня – но они сопровождали делегацию американских политиков, которые были чрезвычайно напуганы ситуацией в иракской столице. «Причем они даже не выезжали из «зеленой зоны». Я был тогда же в Багдаде, в этой «зеленой зоне» – это огороженная трехметровым забором территория, по периметру которой стояли танки M1 Abrams, а внутри – охрана», – сказал собеседник.

    «Так что одна-две тысячи долларов в сутки наемникам на Украине – звучит маловероятно», – заметил Криницын. Кроме того, он высказал сомнения в том, что «работа» американских солдат удачи будет востребована на украинском театре боевых действий, учитывая его специфику. «Сейчас почти нет огневого контакта – все противостояние сводится к артиллерийским дуэлям. И наемникам там делать, по сути, нечего», – заметил Криницын.

    При этом отметим, что с начала российской специальной военной операции западная пресса неоднократно сообщала о присутствии бойцов западных ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины.

    На ваш взгляд

     
    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


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    Так, в начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.

    Сегодня на Украине «ажиотаж на рынке» частных военных подрядчиков, утверждал Роберт Янг Пелтон, американский эксперт по ЧВК. Тони Шина, генеральный директор американской фирмы Mosaic, занимающейся разведкой и безопасностью, сказал, что они уже работают на Украине с частными клиентами, корпорациями и PIP – политически значимыми людьми, помогая эвакуировать их с Украины.

    Безусловно, гуманитарными миссиями по эвакуации деятельность западных наемников на Украине не ограничивается. Так, британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, сообщившие на допросах в ДНР о своей службе по контракту в украинской армии, воевали в составе 36-го полка морской пехоты ВСУ. Человек, очень похожий на Эслина, еще в 2021 году подробно писал в Instagram* о том, что ранее работал на курдские формирования в Сирии, а затем служил в частях ВСУ в Донбассе.

    Как отмечалось в сюжете телеканала «Россия 1», по данным из открытых источников в структуре ВСУ существует 16 иностранных военных формирований. В их составе – представители девяти ЧВК из Соединенных Штатов, Британии, ФРГ, Польши, Турции. Чаще всего упоминаются американские компании Academi (Blackwater) и Greystone.

    «Есть несколько видов наемников, – поясняет военный эксперт Владислав Шурыгин. – Кроме отдельно взятых высококлассных специалистов, есть частные военные компании и отряды, которые приезжают на фронт как подразделения. А есть «дикие гуси» – наемники, которые идут на фронт самотеком. Некоторые из них сводятся в отдельные подразделения, некоторые воюют в составе украинских».

    «Есть еще четвертая часть, – продолжает Шурыгин. – Это подразделения из Польши и других расположенных рядом с Украиной стран. Они работают отдельными боевыми группами. Для них главное – набраться боевого опыта». Он добавил, что Украина превратилась в специфический регион, потому что «за последние 70 лет такой масштабной войны на территории Европы не было».

    Эксперты выдвинули две версии относительно того, почему на портале «Тихих профессионалов» появилось объявление о столь высокооплачиваемой позиции. Две тысячи долларов США получают только высококвалифицированные специалисты, которых «не вербуют, а разыскивают и приглашают на службу», заметил Шурыгин. «Эти люди способны работать с очень сложной техникой, они могут обучать других, быть инструкторами. А наемника в лучшем случае вербуют за 500 долларов в сутки», – отметил эксперт. Следовательно, можно сделать вывод, что через портал вербуют неких высококлассных специалистов.

    Впрочем, есть и другое объяснение, полагают эксперты. «Работу» в сложных условиях против хорошо оснащенной регулярной армии, а не полувоенных или плохо экипированных формирований (как в Сирии или странах Африки), зачастую в городских условиях – оплачивают дороже. «Дикие гуси» наверняка слетятся на это объявление. Но также надо учесть, что эти люди подвергают себя очень серьезному риску – отсюда и высокая цена. Украинские военачальники с наемниками не церемонятся и пускают их на самые опасные участки фронта», – отмечает член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

    Добавим, что в начале августа на французском телеканале TV5Monde вышел репортаж о «трудностях работы» иностранных наемников. Они пожаловались на то, что от командования ВСУ поступают недостоверные данные, а украинские бойцы напрочь лишены мотивации – за исключением случаев, когда хотят обобрать убитых.

    «Двойная ставка за такую «работу» иностранцев – результат известного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Понятно, что тогда среди наемников были огромные потери. И сейчас в США готовы на что угодно, лишь бы набрать еще людей. Это своего рода способ заманить наемников», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.

    Кто-то из иностранных наемников просто пиарится якобы участием в боевых действиях на Украине, а кого-то действительно отправляют на передовую, а там они погибают под огнем союзников, отмечает Криницын. «Весь мир видит, как российскими ударами уничтожаются подразделения иностранных наемников. И это не добавляет другим потенциальным наемникам желания участвовать в этом конфликте», – подчеркнул руководитель «РСБ-Групп». Так, например, в четверг стало известно, что российские ВКС уничтожили до 80 наемников украинского «Иностранного легиона» под Николаевкой – об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

    «Конечно, такая двойная оплата «работы» на Украине обозначает, что наемник с большей вероятностью либо погибнет, либо попадет в плен, – уверен Сивков. – Но желающих идти на заведомый убой, конечно же, нет. И если бы у Киева и Вашингтона хватало бы военных, то не стали бы они удваивать оплату. Получается, что либо наемников уже совсем не осталось, либо жаждущих туда пойти нет».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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