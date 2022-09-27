Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье

В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаева поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 150 украинских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артемовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.

Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в ДНР. В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», – отметил Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка ДНР», – отчитались в Минобороны.

«Кроме того, в воздухе уничтожены: тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсона, населенных пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», – сообщил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов,

5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС сбила украинский Су-24 в небе ДНР.