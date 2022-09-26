Авиация ВКС сбила украинский Су-24 в небе ДНР

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбит Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 100 боевиков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.

Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов», – отметил Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово ДНР, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР», – отчитались в Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Зеленый Гай, Украинка, Садок, Новая Каховка, Максима Горького Херсонской области, Молочанск Запорожской области, Селидово и Кирилловка ДНР.

Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населенных пунктов Сватово Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.

«Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.

Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области», – сообщил Конашенков.

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении свыше 510 боевиков ВСУ в Славянске, Краматорске и Запорожье.