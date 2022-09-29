Ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР

Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населенного пункта Евгеновка ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка ДНР», – отметил Конашенков.

«В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово ДНР и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», – отчитались в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка Луганской народной республики, Павловка и Петровское ДНР», – сообщил Конашенков.

«Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсона», – перечислили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове.