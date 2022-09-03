Кабмин выделил 10,4 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины

Правительство России выделило порядка 10,4 млрд рублей из своего резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию.

Средства будут направлены в регионы для проведения выплат. Минтруду поручено следить за целевым расходованием этих денег и до 1 февраля 2023 года представить доклад в правительство, говорится в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации.

Для получения средств беженцы должны будут подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие статус. Выплаты предоставляются за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно, заявление может быть подано не позднее 31 декабря. Еще одним постановлением утверждены правила перечисления средств регионам на организацию этих выплат.

Ранее президент России Владимир Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, вынужденно эвакуировавшихся в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Ветераны Великой Отечественной войны, вынужденно покинувшие Донбасс и Украину и приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей.

Беременным установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством – 15 тыс. рублей. Выплаты по 4 тыс. рублей будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.