Генерал Хрулев объяснил методику стрелковой подготовки мобилизованных

«Важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, отработка слаженности подразделений на уровне взвод–рота», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян.

«Навыки владения стрелковым оружием остаются на протяжении многих лет, это как научиться ездить на велосипеде, а потом рефлекторная память поможет крутить педали и ровно держать руль», – отметил генерал.

По его словам, сейчас важно освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, в бою это тоже может пригодиться.

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Также Хрулев рассказал, что на поле боя, под огнем противника, солдат видит только то, что находится перед ним. При этом он должен чувствовать, что справа и слева от него находятся его сослуживцы, в которых военный должен быть уверен, даже не оглядываясь по сторонам.

«Еще должен уметь слушать команды командиров, несмотря на выстрелы или разрывы, и четко их выполнять. При достижении такого понимания это будет не просто боец, пусть даже храбрый и отважный, а часть единого механизма, способная выполнить поставленную задачу. Вот такая подготовка сейчас и проводится», – заявил бывший командующий.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мобилизованных готовят для участия в спецоперации.

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