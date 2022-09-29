НАТО заявило о «безрассудных и безответственных актах диверсии» на «Северных потоках»

Страны НАТО обеспокоены инцидентом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», вся информация о котором указывает на диверсию, говорится в заявлении Североатлантического совета.

«Повреждение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», – передает ТАСС содержание заявления.

Также в документе подчеркивается, что НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру.

Кроме того, в заявлении НАТО указано, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ.

«Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ», – уточняется в документе.

Между тем бывший замглавы МЧС России и лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что северные страны НАТО, в том числе Швеция, Норвегия и США, обладают подводными роботами, с помощью которых можно было взорвать «Северные потоки».

«Такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей, которые могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения. Ими обладают все северные страны НАТО – это и Швеция, это и Норвегия и, конечно же, США, которые при этом там имеют свой флот», – передает РИА «Новости» его слова.

Так, по мнению Фалеева, технически осуществить подрыв газопроводов «было бы несложно».

«Главное – оказаться в нужном месте, настроить робот на проведение определенных действий в определенной точке, а потом забрать робота и уплыть. То есть сама по себе эта процедура несложная», – добавил он.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.

Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.

В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

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