Вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, а у жителей Херсонской и Запорожской областей в РФ никто не отберет право говорить по-русски, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

«Это – долгожданное событие для жителей Донбасса, которое должно принести на их землю мир, которого они не видели долгие восемь лет. Все эти восемь лет жители этих территорий живут в страхе за свою жизнь. Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик каждую неделю выбивали по десять человек, гибли дети», – приводит слова дипломата ТАСС.

Небензя добавил, что в свою очередь «жители Херсонщины и Запорожья смогут быть уверены в том, что никто не отберет у них право говорить по-русски и обучать на родном языке своих детей, а в священный для всех День Победы они смогут отдать дань памяти тем, кто воевал с фашистами за освобождение своих земель, а не тем, кто с ними сотрудничал и совершал ужасающие преступления».

Российский постпред отметил, что «при покровительстве Евросоюза и США» Киев с 2014 года «целенаправленно взял курс на физическое истребление неугодных Луганской и Донецкой народных республик».

Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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