Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.

Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».

По словам Уотерса, он очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская в ответ посоветовала Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.

Позже Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его «персоной нон грата» и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции артиста по Украине.