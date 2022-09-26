Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию

Американист Межуев объяснил заявления США о последствиях применения ядерного оружия на Украине

«Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс, отказываются принуждать Киев к переговорам и неверно трактуют предостережение Владимира Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Ранее союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.

«Американцы полагают, что предостережение Владимира Путина якобы было адресовано в первую очередь Киеву. И они считают, что если Россия использует тактическое ядерное оружие на Украине, это фактически будет означать вступление НАТО в войну. В частности, бывший командующий группировкой НАТО в Европе Ходжес заявлял, что в таком случае возможен удар конвенциональным оружием по Черноморскому флоту», – рассказал доцент МГУ Борис Межуев.

«Кроме того, нельзя исключать, что Блинкен и Салливан ведут речь о предоставлении Украине оружия массового поражения. Это хоть и маловероятно, но гипотетически возможно. Сам факт гарантирования ответа означает, что идея «эскалации ради деэскалации», которую они якобы увидели в словах российского президента, невозможна. Такое интерпретирование слов российского лидера – попытка доказать, что именно действия России ведут к повышению градуса напряженности вокруг конфликта и приближают применение тактического ядерного оружия. Они намеренно говорят о «ядерных планах» Москвы», – отметил собеседник.

«Правильно ли они поняли предостережение Путина или вкладывают в его слова свои собственные мысли – этот вопрос остается открытым и находится исключительно на их совести. Кроме того, не стоит забывать, что американцы всегда просчитывают все возможные варианты развития событий, чтобы определить наиболее выгодный для себя, и все результаты их расчетов довольно быстро предаются огласке», – полагает он.

«Вот и теперь Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом бесконечной войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс и отказываются принуждать Киев к переговорам. Такое поведение администрации Байдена вызывает подчас серьезную критику внутри американской власти. Поэтому оппозиционное течение может развиваться дальше, в том числе в рамках американской избирательной кампании в контексте выборов в Конгресс», – рассказал эксперт.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что США не отрицают высказанное российским президентом заявление о том, что это именно они сорвали мирные переговоры в Стамбуле. Теперь им остается надеяться только на то, что мобилизация и перспектива затяжной войны напугают Россию и подорвут внутреннюю стабильность. Вместе с тем совершенно очевидно, что эту ситуацию могут изменить большие победы российской армии и кардинальный перелом хода боевых действий. На что мы, безусловно, очень сильно надеемся», – заключил Межуев.

Ранее стало известно, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».

«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.

Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию». Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». Он также отметил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран.

Схожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. Это не сдержит нас сейчас в предоставлении военной помощи Украине. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – сказал он.

Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он. «Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. «Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – говорится в публикации издания.

По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.

Напомним, ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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