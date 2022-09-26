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В Казахстане опровергли закрытие пунктов пропуска на границе с Россией
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Информация о закрытии казахстанских пунктов пропуска на границе с Россией не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
«Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме», – приводит сообщение Telegram-канал «Sputnik Казахстан».
Отмечается, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.
«Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», – сообщили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принимались.
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Немцы обсудили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин «не блефует, говоря о ядерном оружии».
«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение одного из комментаторов.
«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», – поддержал другой.
«Я больше не могу слушать Зеленского», – отметил третий.
«Путин не блефует с ядерными оружием, – говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» – возмутился пользователь.
«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» – задались вопросом читатели.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут попасть под частичную мобилизацию. Минобрнауки России ведет консультации по данному вопросу, сообщили на горячей линии министерства.
«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит слова источника ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Эксперты назвали решение о референдумах в Донбассе давно назревшим
Москва делает все, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, проведение референдума об их присоединении к России – правильный шаг, тем более что Украина уже не считает эти территории своей страной, считают эксперты.
«Это решение уже перезрело. Украина превратила страну в фашистский концлагерь. Если им удается вернуть какие-то территории, там тут же начинаются этнические чистки в самых варварских видах, хуже, чем в Сирии, или как в Югославии было. Все гораздо хуже. Открыто идет террор против всех, кого сочтут, скажем так, нелояльными к украинской власти. Мы уже не имеем права отступать. То, что происходит в Харьковской области, там уже сотни людей расстреляны и пропали без вести. Происходят пытки, мародерства, изнасилования – что угодно. В своей стране так себя не ведут. Но Украина уже не считает потерянные территории своей страной. И это очевидно», – заявил журналистам военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, экс- советник Генсека ООН Игорь Никулин.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Никулин добавил, что вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту, и россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева также прокомментировала ход референдумов, отметив, что если народ требует, значит, решение о референдумах назрело.
«Россия выступает здесь в роли защитницы наших братских народов, которых обижают. <…> Конечно, страна и наше руководство делают правильные шаги, и уже давно надо скорее их (ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье – прим. ВЗГЛЯД) признать, и надеюсь, что все получится хорошо. <…> Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей. Потому что их гибнет очень много», – подчеркнула она.
Зайцева добавила, что русские люди всегда всем помогают и всех всегда защищают. «Наверное, у нас это в менталитете», – уточнила она.
Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также прокомментировал ход референдумов. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов согласился с министром иностранных дел Румынии, который сказал, что Украина просто собрана из разных народов, которым очень тяжело друг с другом ужиться, поэтому естественно, те люди, которые живут в Донбассе, они, наверное, душой хотят быть в Российской Федерации.
«Мне так кажется <…>, за них тяжело решать. Но, по крайней мере, дать им возможность высказать свое мнение, это идея неплохая, чтобы им хотя бы можно было к чему-то апеллировать, к мнению людей. То есть не просто предполагать, как мы сейчас предполагаем, что они там хотят <…>, а знать, что так хотят или точно так не хотят. И чтобы они могли высказать свое мнение», – подчеркнул Холодов.
Он также отметил, что всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. «Российская Федерация состоит из многих регионов, которые когда-то как-то присоединялись. Она же не всегда была такой огромной. Она прирастала своими территориями и, естественно, многие из них прирастали как раз для того, чтобы защитить себя, защитить свою жизнь», – пояснил Холодов.
По его мнению, после того как Россия признает территории как самостоятельное государство, люди должны принять какие-то решения, и после этого уже, в зависимости от того, попросят они, например, объединиться или не попросят, уже Российская Федерация может как-то на это реагировать. «Пока мы только видим намерения. Мы же не знаем, как народ проголосует, не можем решить. Хотя <…> я бы предположил, что они в большей степени будут поддерживать такое решение», – добавил Холодов.
Он резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Москве в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов участвуют более 50 тыс. человек
В Москве на Манежной площади стартовала патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
На акцию собралось много людей с флагами России и присутствуют флаги некоторых политических организаций. Также всех пришедших внимательно досматривают, передает РИА «Новости».
Инициаторами проведения патриотического митинга стали Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» и комитет общественных связей Москвы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
В мероприятии примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты: Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что данная акция станет ярким событием и привлечет внимание большого числа жителей и гостей столицы. Организаторы акции убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».
На данный момент более 50 тыс. человек участвуют в митинге. Певица Юлия Чичерина уже начала свое выступление, сообщили в Telegram-канале «Народного фронта».
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Трасс призвала наращивать антироссийские санкции и помогать Украине
Западу необходимо игнорировать угрозы президента России Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.
«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», – приводит ее слова РИА «Новости».
Трасс подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Трасс твердо намерена продолжать политику наращивания военной помощи Украине.
В четверг российское посольство предупредило о последствиях воинственной политики Лондона.
В среду президент России Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться в их сторону». Путин также выразил уверенность, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
Песков рассказал о предшествовующей признанию итогов референдумов процедуре
Признанию итогов референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях будет предшествовать определенная «процедура с законодателями», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что о дате официального принятия новых регионов в состав России будет сообщено своевременно, пишет ТАСС.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными.
Тем временем референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися.
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В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
Администрация города Мелитополя предупредила население о контролируемых подрывах взрывных устройств в ближайшее время, граждан просят не беспокоиться.
Власти пояснили, что в ходе обследования территории локомотивного депо были обнаружены взрывоопасные предметы, передает РИА «Новости».
«Сегодня, 25 сентября, они будут уничтожены в районе западного КПП путем контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие», – говорится в обращении администрации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.
Утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
В субботу в Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство. Подстанция получила незначительные повреждения.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Взрыв прогремел в Мелитополе
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пришелся по зданию гостиницы в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство
Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась сорвать референдум в Бердянске, устроив взрыв в центре города у здания мэрии, сообщили в администрации города.
«Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Наемники СБУ вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал», – сообщили власти, передает ТАСС.
«Этот и подобные ему акты террора – запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум. Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали», – уточнили в администрации.
Напомним, утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
Позже сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты на референдуме о вхождении в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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