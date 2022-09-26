В Венесуэле предрекли «огромный дисбаланс» на рынке после введения потолка цен на нефть

В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»

Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива, VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, следует из досье «Лобби Газпрома», опубликованного бюро журналистских расследований Correktiv.

Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер, были «связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы». К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, «Германо-российское общество в Лейпциге» и германо-российский «Форум будущего» в замке Вакербарт.

В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с Газпромом и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг – личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской «дочки» Nord Stream 2, строившей «Северный поток – 2», член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти».

Если в Саксонии Газпром и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг. Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух «Северных потоков».

Швезиг, в свою очередь, всегда «хвалилась своими хорошими связями с Россией», пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом – Передней Померанией и Ленинградской областью.

Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства «Северного потока – 2» обходить американские санкции.

Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V., созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф, который «по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург – Передняя Померания».

Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на «Германо-российском сырьевом форуме», и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга – Передней Померании в Российской Федерации.

Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на Газпром журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по Социал-демократической партии Хайно Визе.

В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом Бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.

Таким образом, он «буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону», констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать «даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом».

Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала СВО на Украине. А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией «безвозвратно разрушено».

Ранее немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые со 2 сентября, когда газопровод был остановлен.

«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд кубометров газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из России могут опустеть в начале февраля следующего года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.