Социолог Кирьян объяснил интерес к референдумам двумя факторами

То, что подавляющее число опрошенных хотело бы участвовать в референдумах, говорит о том, что люди связывают свое будущее с конкретным регионом, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Из опубликованных в субботу результатов соцопроса следует, что большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей решили прийти на референдум по вопросу присоединения к России.

«Референдумы часто касаются региональных вопросов, которые ближе людям, чем конкретные кандидаты или партии. Но то, что в Луганской народной республике (ЛНР) более 90 процентов участников социологического опроса выразили желание участвовать в референдуме – это очень высокий результат», – считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Такой большой интерес к референдуму объясняется двумя факторами: люди не только связывают свое будущее с регионом, но и не боятся возвращаться в республику, несмотря на сложную обстановку. «Иными словами – в обоих случаях мы имеем неравнодушных граждан, которые серьезно относятся к референдуму и к его результату», – пояснил социолог.

Почти все жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, принимавшие участие в телефонном опросе Института социального маркетинга (ИНСОМАР), на вопрос об участии в референдумах о присоединении к России ответили, что «скорее примут участие» в голосовании. Наибольшую готовность выразили жители ЛНР – 91% участников опроса.

Кирьян подчеркнул, что результаты опросов не означают, что точно такие же цифры по явке окажутся в итоговых протоколах. «В любом случае явка не обязана быть стопроцентной. Здесь главное, чтобы была возможность участия. Для ДНР и ЛНР эти референдумы – продолжение большого пути, две эти республики уже девятый год существуют в определенном статусе. Если мы говорим о других освобожденных территориях, то для них это первый шаг, который закрепляется в виде оформленного решения», – указал собеседник.

В субботу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал хорошей явку в первый день голосования на референдуме о вхождении в состав России. Ранее ЦИК сообщил, что явка в ДНР на референдуме в первый день голосования составила 23,64%.

«Цифры по явке очень хорошие, учитывая ситуацию. Люди либо ждут, чтобы проголосовать в ходе подомового обхода, либо идут на сформированные участки. Ситуация непростая, и подомовой обход один из ключевых механизмов участия в референдуме», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД