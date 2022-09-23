Эксперт Шаповалов рассказал о мировой практике референдумов о независимости

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.

«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – цитирует Шаповалова «Комсомольская правда».

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«Показательной является история Техаса, который сначала провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Здесь даже не было референдума как такового. Решение о независимости от Мексики было принято в 1836 году на собрании представителей американских переселенцев. К этому времени Техас уже находился в состоянии войны с Мексикой», – отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ.

«В 1957 году Саарская область вошла в состав ФРГ. Эта история интересна тем, что жители Саара на референдуме 1955 года отказались от статуса независимого государства, что послужило основанием для возвращения этой территории в состав Германии», – напомнил Шаповалов.

Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 годах входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».

Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 году референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.

«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международного права», – подчеркнул Шаповалов.

«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Международные наблюдатели, эксперты и СМИ отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.