Минобороны сообщило о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области

В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Павловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая ДНР, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.

Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области», – отметил Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой народной республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области.

Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской народной республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области», – отчитались в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.

«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной станции.

В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока.

Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», – сообщил Конашенков.

«Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.

В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР.