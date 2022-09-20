Путин: Россия и Белоруссия совместно противостоят вызовам и угрозам безопасности

Москва и Минск ведут совместную борьбу с вызовами и угрозами их безопасности, отметил президент Владимир Путин на встрече с вновь прибывшими в Россию послами иностранных государств.

«Совместно противостоим вызовам и угрозам безопасности наших государств. Активно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, Россия будет содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в ШОС.

«Уже говорил, что на недавнем саммите в... Самарканде принято решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию», – сказал Путин.

Он добавил, что в этом году Россия и Белоруссия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. При этом Белоруссия – ближайший союзник России и стратегический партнер, в том числе в рамках ОДКБ.

«Развивается многопрофильное интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ. В работе масштабные торговые и инвестиционные проекты, нацеленные на дальнейший рост благосостояния российских и белорусских граждан», – добавил российский лидер.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании саммита организации в Самарканде объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).