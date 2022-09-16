Объявлено о начале процедуры по представлению Белоруссии полноправного членства ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании саммита организации в Самарканде объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сегодня подписывается меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена организации (часть процедуры получения членства в ШОС). <...> Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и государству Катар», – цитирует ТАСС Мирзиеева.

Он объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества.

Также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять стратегию развития ШОС до 2040 года.

«Учитывая международный опыт, мы можем приступить к подготовке стратегии развития до 2040 года. Данный программный документ должен охватить все направления нашего многопланового сотрудничества», – цитирует РИА «Новости» Мирзиеева.

По его оценке, данный документ позволит решить ключевую задачу организации укреплять сплоченность, взаимную поддержку и партнерство на основе принципов шанхайского духа.

«Только так мы сможем обеспечить мир, стабильность и процветание региона ШОС», – добавил президент Узбекистана.

Ранее Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации.

Напомним, в этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.