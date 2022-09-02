Байден назвал Трампа воплощением экстремизма

Экс-глава американского государства Дональд Трамп и его сторонники, поддерживающие лозунг MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), являются воплощением экстремизма, заявил президент США Джо Байден.

Байден считает этот «экстремизм» угрозой «самим основам республики», «равенству и демократии». «Мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет не обо всех республиканцах и даже не о большинстве членов Республиканской партии США. По его словам, именно «MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сторонники Трампа не признают состоявшиеся выборы президента, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии. Байден считает, что США оказались «в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными. Он заявил при этом, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.

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