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ЕР доставила более 10 тонн продуктов в два района Херсонской области
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Гуманитарная миссия «Единой России» ежедневно доставляет продовольствие в населенные пункты Херсонской области. Очередную партию груза добровольцы привезли в четыре села Каланчакского и Генического районов.
«Более 10 тонн продуктов и лекарств раздали жителям Александровки, Воскресенки, Новосеменовки и Зеленого Гая, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«Вместе с продовольствием мы доставили в села специальные лекарственные наборы медикаментов для фельдшерско-акушерских пунктов. Это набор препаратов наиболее «ходовых», чтобы у фельдшера они были под рукой. Приезжая в село, мы обязательно общаемся с людьми, заезжаем в администрацию, учреждения здравоохранения и образования. Узнаем потребности и по мере возможности оказываем помощь и поддержку», – сообщил депутат Госдумы, зам руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарная миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.
В Воскресенке, куда волонтеры привезли 400 продуктовых наборов и медпрепараты для ФАПа жители рассказали, что они впервые получают гуманитарную помощь. Раньше этому препятствовали представители поселковой администрации.
«Как только услышали от соседей, что машина с гуманитаркой приехала в село, сразу пошли получать. И знакомых всех обзвонили, рассказали. Мы очень ждали, но почему-то некоторые так не считали. Непросто нам было, спасало хозяйство – куры, сад, огород. Надеюсь, теперь все наладится. Спасибо большое», – поделилась местная жительница.
Помимо продуктов и лекарств в каждом селе добровольцы передают комплекты для новорожденных. Также прорабатывают адресные форматы поддержки – медицинские консультации, помощь в эвакуации жителей для оперативного вмешательства в ведущие федеральные центры России и многое другое.
Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ
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Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.
Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».
«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.
Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
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Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
Володин: Контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада
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Вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал «победу», однако результат разочаровал «западных спонсоров».
«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя. Что же случилось за это время?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что определять условия для прекращения конфликта должны украинские власти. С похожим заявлением выступила посол США на Украине Бриджит Бринк. Она сказала, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение «победы», достижению которой пытается способствовать Вашингтон.
При этом тот же Боррель заявлял в апреле, что «война» на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», – отметил Володин.
«Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», – отметил спикер нижней палаты российского парламента.
«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», – заключил Володин.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился, уничтожено большое количество живой силы и техники нацистов.
Подпольщики заявили о бегстве главы Николаевской обладминистрации Кима в Одессу
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе, заявили местные подпольщики.
Активисты заявили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Минобороны показало работу «крылатой пехоты» на Украине
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления ВСУ военнослужащими ВДВ в ходе СВО.
«Российские десантники шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Разведчик рассказал о помощи ВСУ со стороны Запада
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным «Ладан».
«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего – электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», – приводит его слова РИА «Новости».
Ладан подчеркнул, что не берет ничего в качестве трофеев.
«Один раз столкнулись: лежал «Джавелин» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), а парень его попытался поднять. Под ним лежал «сюрприз», в итоге парень «двухсотый» теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так, пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием «Комар». Видел его, видел «Джавелины», видел чешский подвид нашего РПГ... Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую», – рассказал боец.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. В Кремле отмечали, что российские военные «весьма и весьма тщательно» отслеживают поставки западных вооружений Киеву и «превентивно работают в этой связи». Москва подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В центре Мелитополя подорвали машину с мирными жителями
Автомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя в воскресенье вечером, находившиеся в машине люди живы, сообщили СМИ.
Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, передает РИА «Новости».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.
В пятницу в Мелитополе также уже была слышна серия взрывов. Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
ВС Украины обстреляли из HIMARS администрацию Херсонской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье попытались ударить по администрации Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО сбили все шесть ракет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально 15 минут назад укронацисты <...> попытались нанести удар именно по администрации области. ПВО сработала, все ракеты сбиты. Никто не пострадал. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Ранее ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, в результате которого четыре человека погибли, 13 пострадали.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Киев собрался уговорить ГА ООН принять резолюцию о компенсациях Украине от России
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Украина на 77-й сессии Генассамблеи ООН пытается добиться принятия резолюции о создании международного компенсационного механизма, позволяющего присвоить замороженные другими странами российские активы, сообщают СМИ.
Guardian пишет, что этот вопрос обсуждали представители минюста Украины и МИД Великобритании. Также Киев говорил об этом с представителями Германии, Франции и Евросоюза. Кроме того, вопрос обсуждался с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
Источники заявили, что в британском кабмине предложение Украины не встретило особого энтузиазма. В Лондоне боятся, что в случае апроприации активов ЦБ России Москва может ответить симметричным образом, передает ТАСС.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Российские банки теперь могут приостанавливать операции с бизнесом в валюте страны, в которой были заморожена активы. В том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Фронтовая авиация Воздушно-космических сил России наносит ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой народной республике.
Вертолеты огневой поддержки ВКС РФ на минувших выходных нанесли удары в ответ на артиллерийский обстрел села Новоселовка Вторая со стороны украинских боевиков, действующих на авдеевском направлении, напоминает РИА «Новости».
Со стороны союзных сил позиции на данном участке фронта держат бойцы 9-го полка народной милиции ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Американские СМИ сообщили о недоверии жителей Соледара к ВСУ
Жители Соледара, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР, отказываются выполнять приказ Киева об эвакуации из города, написал корреспондент New York Times Джеффри Геттлман.
По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.
«Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск. <...> Войска не доверяют людям. Люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет», – передает РИА «Новости» слова Геттлмана.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы в настоящее время ведут тяжелые бои в жилых кварталах Соледара.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и союзные силы зашли в город Соледар в ДНР и закрепляются на окраинах.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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Минобороны показало кадры боевой работы российского спецназа на Украине
Опубликованы кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны России.
Ведомство сообщает в Telegram, что российские военные «в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения».
«Задачи приходится выполнять совершенно различные. Разведывательные, поисковые, с помощью беспилотников, квадракоптеров найти цель, навести и корректировать артиллерию, а также уничтожение огневых точек противника, устраивать засады на диверсионно-разведывательные группы противника. По опыту, противник категорически не любит с нами встречаться», – заявил командир группы специального назначения.
Напомним, Минобороны России показало, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России наносят ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Киев запросил у России имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Запрос с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке, направлен омбудсмену России Татьяне Москальковой, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую – к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье в ДНР заявили, что один военнопленный погиб и четыре получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Еленовской исправительной колонии.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.