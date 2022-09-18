В центре Мелитополя подорвали машину с мирными жителями

Автомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя в воскресенье вечером, находившиеся в машине люди живы, сообщили СМИ.

Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, передает РИА «Новости».

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.

В пятницу в Мелитополе также уже была слышна серия взрывов. Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.