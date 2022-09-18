ЕК предложила приостановить выделение Венгрии порядка 7,5 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) предлагает заморозить обязательства выплатить определенные средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, решение будет принимать Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан.

Как уточняется в релизе ЕК, эта мера, предложенная на утверждение Совету ЕС, должна «обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии».

«Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения», – передает РИА «Новости» слова Хана.

Это может соответствовать примерно 7,5 млрд евро финансирования из бюджета Евросоюза, добавил он.

Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учетом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам.

Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Этот период может быть продлен максимум на два месяца в исключительных обстоятельствах, отмечает ЕК.

Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.

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