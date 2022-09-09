Венгрия поставила перед ЕС вопрос об отмене санкций против России

Венгрия поставила перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече руководителей энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]», – передает его слова ТАСС.

Сийярто уточнил, что сделал это, поскольку политика санкций ЕС не оправдала ожиданий. По его словам, «санкции провалились», потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Министр с сожалением отметил, что еврокомиссар не удостоил его ответом. «Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил», – указал Сийярто.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.