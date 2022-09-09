|
|
Еврокомиссар призвала страны ЕС пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон во время посещения контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» на финско-российской границе.
«Россияне имеют менее 1 млн действующих шенгенских виз. Но сейчас, с учетом нового визового режима с Россией, есть основание для пересмотра [решений по уже выданным россиянам визам]. Странам дается не просто возможность для такого пересмотра, они должны их пересматривать», —– передает ее слова ТАСС.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
|
|
Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
|
|
Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Боррель мелет языком
|
|
Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».
«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК ввела новые правила выдачи шенгенских виз для россиян
|
|
Стоимость шенгенских виз для россиян после отмены соглашения об упрощении визового режима вырастет до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится до 45 дней, говорится в опубликованном разъяснении Еврокомиссии по поводу решения о прекращении действия соглашения по визам.
«Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10-15 дней и может быть продлен до 45 дней. Будут ужесточены правила выдачи многоразовых виз, кроме того, будет расширен список документов, которые необходимо подавать на получение визы», – цитирует документ ТАСС. При этом допускается возможность снижения стоимости виз по «гуманитарным обстоятельствам».
Новые правила будут введены на неограниченный период времени, до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд по делу о масштабных хищениях керосина у НАТО начался в Бельгии
В Бельгии проходит судебный процесс по делу международной преступной группировки, которая в 2018-2019 годах сумела организовать масштабные хищения керосина, предназначавшегося для расположенного в Монсе штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщают бельгийские СМИ.
По данным следствия, хищения осуществлялись опасным способом – злоумышленники сделали врезку в подземный трубопровод, питавший объект НАТО. Они прорыли тоннель длинной 270 метров от трубопровода до специально снятого склада, куда украденное топливо поступало по трубе. Затем топливо грузили в автоцистерны и доставляли клиентам в разных европейских странах, передает РИА «Новости».
Следователи утверждают, что злоумышленники могли похитить два млн литров топлива. Бельгия оценивает ущерб в 2 млн 457 тысяч евро, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Раскрыть преступление удалось летом 2019 года после поступившей жалобы от бельгийской трубопроводной компании на снижение давления в трубопроводе. В прокуратуре указывают, что деятельность подозреваемых представляла опасность для местного населения.
Всего по делу проходят семь человек. Организаторами преступной схемы обвинение считает россиянина и итальянца, которых судят заочно. Им грозит, соответственно, восемь и пять лет тюрьмы, а также штрафы в 40 и 25 тыс. евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть внесен в списки нерукопожатных за слова о «фашистской России», заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», – написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
Президент России Владимир Путин заявил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова обвинила Запад в нежелании выполнять свою часть зерновой сделки
|
|
Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что угроза голода в Африке не соответствует действительности. «По его словам, имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине, а отнюдь не еэсовскими санкциями», – передает ее слова ТАСС.
По словам дипломата, эти заявления политика противоречат его недавним утверждениям об усугубляющейся ситуации с обеспечением продовольствием Африки.
«А причина в том, что Евросоюзу не хочется делать свою домашнюю работу по выполнению пакетной зерновой сделки. Они первую часть только рассматривали в качестве обязательной, а вторую, видимо, считают факультативной», – отметила Захарова.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России
На визовые ограничения в отношении российских граждан не стоит отвечать «плевком», России следует делать то, что отвечает ее интересам, считает президент Владимир Путин.
«[Министр иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально – «нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком и так далее, нам визы закрыли, и мы тоже должны закрыть визы». Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что ситуация в чем-то схожа с ситуацией в сфере энергетики. Москва не позволит навязывать кому-то решения.
«Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства – зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Во вторник президент заявил, что российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РПЦ осудили провозглашение автокефалии Латвийской православной церкви
Признание Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата является вмешательством государства в дела Церкви и «нечастым случаем», заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
«Нечастый случай: парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства (статья 99 – прим. ВЗГЛЯД), самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» – передает его слова ТАСС.
Напомним, Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону, внесенные президентом страны Эгилсом Левитсом, в соответствии с которыми Латвийская православная церковь объявляется автокефальной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией
Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah.
Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», – приводит слова Ялчина РИА «Новости».
Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на «слабость» Москвы. «Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России – европейские деньги», – подчеркнул Басри Ялчин.
Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Россия должна исключить Борреля из своей повестки
|
|
В России Борреля за его слова про «фашистскую Россию» никто не простит, но портить отношения из-за отдельно взятого чиновника с ЕС не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гурулев. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сделал свое скандальное заявление о России на пражской межпарламентской конференции.
«С этого момента Жозеп Боррель должен быть для нас лицом, которого не существует. Россия должна исключить Борреля из своей повестки. Я не думаю, что стоит испортить отношения со всем Евросоюзом только из-за него, хотя они и так испорчены. Есть страны, которые явно враждебны нам, есть нейтральные, а некоторые смотрят, что будет дальше, и идут в этом фарватере. Но если конкретный чиновник позволяет себе такие высказывания в адрес Российской Федерации, для начала он должен быть просто забыт», – считает член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.
Собеседник также отреагировал на попытки представителей Борреля списать инцидент на ошибку переводчика. По его словам, чиновник «такого уровня не имеет право ошибаться». «Боррель сказал, скорее всего, то, что он думал, а после этого пытался включить заднюю... Задней уже не будет, никто ему этого не простит», – уверен Гурулев.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
|
|
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Как подчеркнул российский дипломат, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, передает РИА «Новости».
«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину [Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», – сказал постпред России при ООН.
«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», – напомнил Небензя. Он отметил, что в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».
«Подбадривал Киев и президент [США Джо] Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку», – подчеркнул Небензя.
В среду президент Владимир Путин назвал «странной дипломатической установкой» высказывания Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы». Российский лидер также отметил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». В свою очередь замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова о «фашистской России».
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его слов о России, однако пока не получила ее. «Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал Россию «фашистской»), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», – сказал Лавров.
Напомним также, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
|
|
ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
Эрдоган: Россия – не та страна, которую можно недооценивать
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», – сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде, сообщает РИА «Новости».
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме
Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.
«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.
Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.
«Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД