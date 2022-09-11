В Венгрии назвали антироссийские санкции средствами самоповреждения для ЕС

Антироссийские санкции стали «средствами самоповреждения» для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

«Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство MTI.

Деметер отметил, что в Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить.

Он также напомнил, что «самый большой и продолжительный» рост цен начался не после начала спецоперации, а «после принятия санкций в сфере энергетики».

Накануне министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза.

В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.