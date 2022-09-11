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В Венгрии назвали антироссийские санкции средствами самоповреждения для ЕС
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Антироссийские санкции стали «средствами самоповреждения» для Европы, каждый европеец почувствовал их влияние, поэтому санкционную политику необходимо изменить, заявил парламентский госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.
«Санкции ЕС своим изначальным целям не помогают, а Европе вредят. В Европе нет человека, который в той или иной форме не чувствовал бы инфляционный эффект ошибочной санкционной политики, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая транспортом и сельским хозяйством», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство MTI.
Деметер отметил, что в Брюсселе в связи с санкциями обещали, что они будут чудо-оружием, на самом деле они стали бесполезными средствами экономического самоповреждения, поэтому необходимо это изменить.
Он также напомнил, что «самый большой и продолжительный» рост цен начался не после начала спецоперации, а «после принятия санкций в сфере энергетики».
Накануне министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза.
В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Военкор рассказал о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом
Союзным силам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана Донецкой народной республики. Переправа через реку Северский Донец стала для украинских военных ловушкой, сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время активность ВСУ снизилась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой, связь с администрацией и военными есть.
Ранее Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
До этого ведомство показало переброску войск на харьковское направление.
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Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном
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Потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восеми тысяч ранеными», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
«За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей», – говорится в сообщении.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. «В районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники», – уточнил он.
«Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах», – добавили в ведомстве.
Конашенков подчеркнул, что в районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. «В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», – сказал он.
В Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. «Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР», – добавили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха»», – отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили, что члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.
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Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол
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Члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова с 5 сентября выполнял задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Купянском направлении, ежесуточно совершая по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых – ночью, передает РИА «Новости».
В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета был обнаружен противник, пытающийся скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области.
«Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения. Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны», – отметили в министерстве.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на Харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Названы имена героев изюмско-балаклейской группировки ВС России
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Член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал о нескольких российских военнослужащих, которые проявили мужество и отвагу, выполняя поставленную задачу по организованной переброске войск из Харьковской области.
«В районе населенного пункта Савинцы националисты попытались прорвать оборону мотострелков под командованием полковника Александра Завадского. Численно превосходящие боевики, усиленные артиллерией и минометами, атаковали рубеж. Командир полка ВС России грамотно спланировал оборону: на особо угрожаемых участках были установлены минные заграждения, по противнику велся сосредоточенный огонь», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.
«Понеся значительные потери в живой силе и технике, националисты прекратили атаки. Ликвидировав угрозу прорыва, полковник Завадский организовал отвод мотострелков на запасной рубеж, сохранив жизни и здоровье подчиненных», – отметил он.
Малькевич также добавил, что взвод сержанта Антона Меркурьева, ликвидируя попытку прорыва превосходящих сил ВСУ, в течение нескольких часов удерживал закрепленный рубеж. «Мотострелки уничтожили семь бронемашин противника и большое количество живой силы. Грамотно организованные сержантом Меркурьевым действия в обороне позволили обеспечить смену позиций. При перемещении на новый рубеж потерь в личном составе взвода допущено не было», – уточнил он.
Также Малькевич рассказал про личный подвиг командира отделения самоходно-артиллерийского взвода сержанта Евгения Абрамова.
«Его батальонно-тактическая группа обороняла стратегически важный населенный пункт. Пытаясь занять село, превосходящие силы националистов открыли массированный огонь. В неравном бою российские солдаты подбили две боевые машины пехоты и уничтожили около пятнадцати вражеских военных. Дабы избежать потерь и выйти из-под минометного огня, сержант Абрамов отдал отделению приказ сменить позицию. При выполнении маневра один из солдат получил осколочное ранение. Евгений в считанные мгновения вывел подчиненных из-под обстрела, вынеся на руках раненого. Безвозвратных потерь в отделении не допущено», – сказал он.
Малькевич сообщил, что при обороне важной высоты от превосходящих сил националистов был тяжело ранен командир одного из взводов, и старшина мотострелковой роты прапорщик Сергей Шилягин оказал офицеру первую помощь и взял командование на себя. «Взвод отбил несколько атак, подбив пять бронемашин и уничтожив около пятнадцати боевиков. Наступление на этом участке было сорвано, а прапорщик Шилягин организовал грамотный маневр, выведя взвод на безопасный рубеж», – уточнил он.
Ранее Минобороны показало работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.
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Кнайсль назвала виновных в энергокризисе в ЕС
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Рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По мнению Кнайсль, оценивая серьезность кризиса в энергетике Европы, «не нужно думать только о грядущей зиме», поскольку кризис в электроэнергетике «был еще до того, как начался газовый кризис». Она заявила, что «это результат либерализации последних 15–18 лет», Европа «переживает его с апреля 2021-го», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, передает ТАСС.
Как заявила Кнайсль, примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии», он оказался «очень перекошенным». Рынок «все же сильно зависит от цены газа», даже «когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», сказала Кнайсль.
Она отметила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, сейчас рост доходит до 400%. Кнайсль указала, что в Великобритании «люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию».
«Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», – сказала она, пояснив, что кризис вызван недостаточными инвестициями «в газ и нефть». По ее словам, «предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет». Отмечается, что «год-полтора в пандемию было достаточно спокойно». Как заявила Кнайсль, следует «радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов».
Напомним, бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством после травли ее как «друга» президента России. В августе 2018 года глава российского государства Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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Ходаковский сообщил о резкой активизации боев под Угледаром
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях в республике.
«В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», – написал он в своем Telegram-канале.
Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. «Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта», – добавил он.
Ранее Ходаковский заявил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. Позже ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.
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В Запорожской области назвали причину остановки работы энергоблоков ЗАЭС
Работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно приходится постоянно менять режим работы энергоблоков – это для них крайне вредно», – цитирует его РИА «Новости».
Рогов добавил, что на данный момент высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории перебиты прицельными обстрелами украинских войск. По его словам, передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекращена по инициативе украинских властей.
Ранее Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Стало известно о снятии минных заграждений ВСУ под Угледаром
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ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром, сообщил ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский. Это может расцениваться как еще одно доказательство подготовки атаки на этом направлении, о чем ранее сообщал комбриг «Востока» Александр Ходаковский.
Татарский в своем Telegram-канале написал, что сегодня ночью Украина начала снимать свои минные заграждения под Угледаром.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
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Блинкен и глава ЕК обсудили антироссийские меры и энергобезопасность
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону вопросы, касающиеся мер против России, поддержки Киева и обеспечения энергобезопасности ЕС, заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку Украины, подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координации по призыву России к ответу» в связи с проведением РФ специальной военной операции. Также Госсекретарь США и глава Еврокомиссии говорили о «важности обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», отмечается в документе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Киев, его поездка не анонсировалась.
Напомним, глава ЕК Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе.
Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре
Обстрелы со стороны украинских сил объектов критической инфраструктуры Донецкой народной республики (ДНР) продолжают увеличиваться. ВСУ целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру в каждом освобожденном населенном пункте, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек.
По его словам, из-за целенаправленных обстрелов обесточиваются шахты, в связи с чем приходится проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков из-под земли. Также Пушилин сообщил, что нападения ВСУ стали причиной прекращения работы шахты Засядько.
«Не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру. Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс», – подчеркнул он.
Ранее Пушилин сообщил, что ситуация на донецком направлении остается без изменений, силы Народной милиции продвигаются вперед. Он также отметил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой.
Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
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Оптимизацию систем отопления зданий в Германии оценили в 10 млрд евро
Проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).
По ее информации, на фоне энергетического кризиса правительство Германии планирует ввести новое регулирование, чтобы граждане и компании использовали меньше энергии для обогрева зданий. В частности, все системы газового центрального отопления не менее чем в миллионе жилых и нежилых зданий должны быть подвергнуты генеральной проверке и оптимизации в течение ближайших двух лет. По отраслевым оценкам, расходы на это составят порядка 10 млрд евро.
«Если вторая часть постановления [об обеспечении энергоснабжения ФРГ] вступит в силу, только для согласования в течение следующих двух лет потребуется инвестировать не менее 7 млрд евро для примерно 7 млн затронутых единиц жилья», – передает ТАСС сообщение ассоциации. Кроме того, к этому следует добавить, как минимум еще 2,7 млрд евро расходов, которые Минэкономики ФРГ выделяет на первую часть постановления – немного более сложную проверку отопления с обследованием, среди прочего настроек температуры. В среднесрочной перспективе новый регламент энергосбережения должен применяться ко всем зданиям, в которых более шести квартир, а также к нежилым помещениям площадью более 1000 квадратных метров.
Общие затраты в размере почти 10 млрд евро сопоставимы с экономией на газе в размере 8,4 млрд евро, прогнозируемой министерством на первые два года. Вместе с тем ведомство ожидает, что расходы на гидравлическую выверку составят всего 2,8 млрд евро. И то, и другое, как подчеркивает газета, считается совершенно нереалистичным. «Затраты на согласование огромны: понадобятся инженеры и специализированные монтажники систем отопления, которые будут проверять каждую отдельную комнату в каждой отдельной квартире», – сказал главный исполнительный директор GdW Ингеборг Эссер.
Однако федеральное правительство убеждено, что домовладельцев следует заставлять экономить, несмотря на рост цен на энергоносители. «Необходимая краткосрочная экономия не будет достигнута исключительно за счет добровольных мер и обязательств по сокращению потребления энергии», – говорится в постановлении. Тем не менее введение штрафа изначально не планируется. Но, например, арендаторы могут подать в суд на своих арендодателей в случае бездействия.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения
Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Конашенков отметил, что 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.
«10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов», – добавил он.
В Минобороны подчеркнули, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы со стороны украинских сил объектов критической инфраструктуры Донецкой народной республики продолжают увеличиваться. ВСУ целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру в каждом освобожденном населенном пункте.
Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
В Росатоме прокомментировали обстрелы Украиной Запорожской АЭС
Запорожская АЭС стала первой в истории человечества действующей атомной станцией, которая подверглась вооруженной атаке, заявил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»
«Это первый случай», – приводит его слова РИА «Новости».
«Были события, связанные с «Бушером» (АЭС в Иране – прим. ВЗГЛЯД), когда станция еще не работала», – отметил Лихачев.
«То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе»,– подчеркнул глава Росатома.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.