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Орбан назвал энергетические меры Европы против России санкциями «карлика против великана»
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Энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее госсекретарь офиса венгерского премьера Чаба Деметер назвал антироссийские санкции «средствами самоповреждения» для Европы. А в конце прошлой недели глава будапештской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
МИД Венгрии не исключил пересмотра санкций в Евросоюзе
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Осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что «санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе», в связи с чем «санкционную политику стоит пересмотреть», это позволит «купировать» энергодефицит. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.
Госсекретарь «не исключает, что все больше людей видят реальность», так как «летнее тепло уходит». Он заявил, что «хорошо рассуждать о поставках газа», если «на улице тридцатиградусная жара», но «когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места». По его словам, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе». Менцер заверил, что «в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».
Комментируя, высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Менцер отметил, что это внутреннее дело Германии. Однако он подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто «никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении».
Напомним, Бербок в Праге заявила: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Также он совершила визит в Киев, где заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу немецкого МИДа.
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В Китае высмеяли Борреля за сравнение санкций против России с диетой
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Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего санкции против России с диетой, эффект от которой, как предполагается, не достигается на следующий день, а будет постепенным.
«Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики», – приводит РИА «Новости» слова одного из участников дискуссии.
«И согласно научным исследованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес», – отметил другой пользователь.
«Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия», – написали в комментариях.
«Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним», – полагает еще один читатель.
«Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость», – пошутил участник беседы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Напомним также, в четверг в Германии резко раскритиковали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию. В среду глава ЕК в своем выступлении на сессии Европарламента в Страсбурге заявила о десятикратном росте цен на газ в странах Евросоюза. Во вторник экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию. В понедельник в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
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Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.
В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».
Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».
Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.
По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.
Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.
Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе
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Евросоюзу следует снизить потребление электричества на 10% до следующей весны, такое предложение представила Еврокомиссия.
«Еврокомиссия предлагает [странам ЕС принять] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», – цитирует предложение ЕК ТАСС.
Отмечается, что сокращение потребления планируется считать от средних показателей в этот период за последние пять лет.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне 180 евро за мегаватт-час, говорится в распространенном тексте предложений Еврокомиссии по борьбе с острым энергокризисом ЕС.
«Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками (имеются в виду газовые и мазутные ТЭС). Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх. Еврокомиссия предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за мегаватт-час», – передает ТАСС текст документа.
Еврокомиссия также предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.
«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие – октябрьские – фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в почти 2075 долларов за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, в 15.14 мск достигли 2250 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2074,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
Глава Eni назвал условия удачной зимовки Италии без российского газа
Италия «сможет пережить зиму» без поставок газа из России, если зима будет теплой, считает глава итальянской газовой компании Eni Клаудио Дескальци.
По его словам, газохранилища в стране заполнены уже на 90%. Также он добавил, что поставки газа в Италию удвоил Алжир, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине.
ЕС снял часть санкций с Януковича
С экс-президента Украины Виктора Януковича сняли часть санкций, введенных до спецоперации России, следует из документов ЕС.
В «Официальном журнале ЕС» сообщается, что Совет ЕС пересмотрел «записи о четырех лицах», против которых 6 сентября истекают санкции. Речь идет о Викторе Януковиче, его сыне Александре, экс-генпрокуроре Украины Викторе Пшонке и его сыне Артеме. Санкции вводили в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича на Украине, передает ТАСС.
Речь идет о санкциях за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». При этом санкции сохраняются в рамках другого санкционного режима ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации России. Тем временем на Украине арестованные средства сына Януковича передали на нужды украинской армии.
Боррель: Китай занял сторону России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай не поставляет России оружие, но занял сторону России.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской радиостанции «Онда серо», «на данный момент нужно сказать, что Китай всегда говорил, что не поставляет оружие в Россию». «Потока оружия из Китая в России нет, есть из Северной Кореи и, наверняка, из Ирана», – цитирует ТАСС Борреля.
Комментируя слова журналиста, говорящего о том, что со стороны КНР нет нейтралитета и Пекин стоит на стороне Москвы, Боррель сказал: «Да, безусловно». «Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим», – утверждал глава дипломатии ЕС.
По его словам, следует вести «международную дипломатическую борьбу», чтобы «объяснить миру, каковы причины и последствия» ситуации вокруг Украины. «Сейчас момент настаивать на санкциях, сохранять их», – утверждал он. «У нас, конечно, есть проблема, но на данный момент хранилища газа заполнены, заполнены как никогда, есть меры по снижению потребления», – добавил Боррель.
Он выразил мнение, что западное общество живет в «блистательной ситуации с энергопотреблением», имея в виду освещение городов. «Возможно, необходимо больше выключать освещение на улице», – уточнил глава дипломатии ЕС. Говоря о возникшей в Испании полемике по поводу рождественского освещения разных населенных пунктов, Боррель сказал: «Один из способов продемонстрировать солидарность <...> – это принести маленькую жертву».
Ранее в четверг Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Премьер-министр Швеции решила подать в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признает поражение на парламентских выборах и в четверг собирается подать в отставку.
«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – цитирует ТАСС Андерссон.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждать от итогов парламентских выборов в Швеции.
Напомним, 1 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил о реакции РФ в случае расширения НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции.
Глава ЕК заявила о десятикратном росте цен на газ
Цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной программной речью о состоянии сообщества.
«Цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», – приводит ее слова ТАСС.
Она сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Фон дер Ляйен отметила, что «предложение должно быть разумным».
При этом, по ее словам, причиной энергетического кризиса является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.
Глава ЕК также сообщила, что отправится в среду в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциал единого рынка ЕС для этой страны.
Ожидается, что фон дер Ляйен отправится в Киев вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая в настоящее время находится в Брюсселе. Более того, Зеленская была приглашена в Европарламент на выступление главы ЕК, которая часть своей речи посвятила Украине.
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.