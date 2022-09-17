Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению с двухдневным визитом, где встретится с правительством страны для обсуждения армяно-американских отношений, сообщило агентство «Арменпресс».

«В ходе визита спикер палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами – для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности», – приводит ТАСС сообщение посольства США в Армении.

Ранее СМИ сообщали о приезде Нэнси Пелоси в Армению для встречи с Пашиняном.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.

Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.