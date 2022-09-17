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17 сентября, суббота | Последнее обновление — 18:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
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Нэнси Пелоси прибыла в Армению
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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению с двухдневным визитом, где встретится с правительством страны для обсуждения армяно-американских отношений, сообщило агентство «Арменпресс».
«В ходе визита спикер палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами – для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности», – приводит ТАСС сообщение посольства США в Армении.
Ранее СМИ сообщали о приезде Нэнси Пелоси в Армению для встречи с Пашиняном.
До этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
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Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.
«Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.
Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.
Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.
Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.
У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается.
Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.
В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном
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Стрельба на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 19:00 мск практически полностью прекратилась, значительных происшествий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Армении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, «является абсолютной ложью», передает ТАСС.
Между тем в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства Армении в связи с обострившимся конфликтом на границе с Азербайджаном.
Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
Эксперт: В Армении – политический тупик, в Азербайджане – эйфория
Перспективы благополучного разрешения кризиса между Арменией и Азербайджаном «вообще не видны», заявил российский политолог Федор Лукьянов.
Лукьянов указал в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», что в Армении нарастает «внутриполитический тупик, который парализует все потенциальные возможности». Тем временем, по его словам, в Азербайджане «уверены, что держат бога за бороду и можно шаг за шагом двигаться к поставленной цели, используя как проблемы противника, так и сложности, возникшие у гаранта договоренностей»
Как заявил Лукьянов, если российской стороне не удастся «быстро и эффективно купировать кризис на дипломатическом уровне», то «всерьез встанет вопрос о военных обязательствах», так как «речь о признанной территории Армении».
«Насколько Россия сейчас готова выполнять эти обязательства, учитывая, что приоритет совсем другой, – вопрос. Но встанет он неизбежно, поскольку, учитывая упомянутые факторы (тупик у одних и эйфория у других), дипломатия едва ли окажется устойчивой», – заявил он.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.
Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором
Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв МИД Индии к Азербайджану и Армении урегулировать конфликт на переговорах.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи призвал «сторону агрессора немедленно прекратить боевые действия», передает ТАСС.
Абдуллаева сказала, что в заявлении неясно, кто конкретным является агрессором. «Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», – приводит ее слова APA.az.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.
Армения и Азербайджан договорились о перемирии
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Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Договоренности достигнуты «при вовлеченности международного сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Армении.
Перемирие, по словам Григоряна, действует с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября, передает ТАСС.
Тем временем член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы «отправлять туда войска» и «как-то поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном», передает радиостанция «Говорит Москва».
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.
СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.
Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.
Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Эксперт рассказал о процедуре реагирования ОДКБ на запрос Армении о помощи
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«ОДКБ предназначен для обеспечения безопасности каждой из стран, входящих в эту организацию. Нападение на члена ОДКБ предоставляет возможность другим участникам организации оказать содействие стране-союзнице, которая подвергается агрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Норат Тер-Григорьянц. Ранее Армения официально запросила у ОДКБ военную поддержку для противоборства с Азербайджаном.
«Теоретически, как только начинается нападение или даже обстрел территории, структурам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже надо начинать действовать. Однако эти структуры обязаны сперва соблюсти процедуру. Согласно третьей статье соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, решение о проведении миротворческой операции принимает Совет коллективной безопасности», – говорит генерал-лейтенант, бывший и. о. министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц. По его словам, это происходит после того, как государство-член официально попросит союзников о проведении на его территории миротворческой операции.
«Далее Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ создают «специальную группу» для анализа военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработке предложений том, целесообразно ли начинать миротворческую операцию, и если да, то в каких масштабах. Далее решается вопрос о сроках миссии и составе коллективных миротворческих сил», – пояснил генерал. И только после этого страны, которые решили принять участие в миссии, начинают переброску войск на театр военных действий – для защиты союзника от нападения, добавил Тер-Григорьянц.
Напомним, в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате последних боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении. Пашинян обратился в ОДКБ с запросом о военной помощи – для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении.
Ранее Ереван обвинил армию Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Баку обвинил армию Армении в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
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Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри
Во втором по величине городе Армении Гюмри участники акции протеста перекрыли центральную улицу, сообщают СМИ.
Как пишет hraparak, «перекрыта улица Саят-Нова», протестующие «призывают граждан выйти на улицы» и «присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности», передает РИА «Новости».
Тем временем протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции «Гражданский договор» час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну. «В противном случае мы сами отправимся за ними», – сказал один их организаторов акции.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота.
Концерт Макса Барских в Баку отменили после слов в поддержку Армении
В Азербайджане прекратили продажу билетов на запланированный на 10 декабря в Баку концерт украинского певца Макса Барских, публично выступившего в поддержку Армении.
Барских опубликовал пост в поддержку Армении на своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого в соцсетях стали звучать призывы отменить его концерт, пишет издание haqqin.az.
Через некоторое время компания iTicket.az прекратила продажу билетов на концерт Барских. В компании сообщили, что концерт отменяется.
Стоимость билетов на концерт составляла от 40 до 230 манатов (от 1,4 тыс. до 8,1 тыс. рублей по действующему курсу).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе.
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, запланирован разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В четверг Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня.
Напомним, в апреле Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы «воевать с русскими». Позднее стало известно, что он вывез родственников с Украины, а сам не смог выехать в США, где у него планировался концерт, так как стал невыездным, как и все мужчины на Украине.
После начала спецоперации Барских заявил о запрете использовать свою музыку на территории России, а также отменил все концерты в нашей стране. При этом зрители несостоявшегося в Тюмени концерта украинского певца не могут вернуть деньги, сообщает Ura.ru.
По словам зрителей, концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя. «Мне с июля обещают сделать замену билетов. Сначала обещают, а потом говорят: «Ой, извините, билетов нет. Давайте что-нибудь другое». И вот так несколько раз. Нам предлагали замену на Лепса, Эмина, Лолиту, Лазарева, Асти», – сообщает тюменка, пожелавшая остаться анонимной.
Россиянам посоветовали не посещать граничащие с Азербайджаном районы Армении
Российским туристам рекомендуется не посещать районы Армении, которые находятся у границы с Азербайджаном, сообщило посольство России в Армении.
Речь идет о районах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщает посольство в Telegram.
Азербайджан назвал потери при эскалации на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана объявило о 71 погибшем военнослужащем при эскалации на границе с Арменией.
«При предотвращении провокации вооруженных сил Армении погиб 71 человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Путин: Россию беспокоит обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.
«Хорошо, что скоординированными усилиями все-таки эскалацию удалось прекратить. Но, насколько понимаю, она (ситуация) все-таки остается напряженной», – сказал российский лидер азербайджанскому на встрече в ходе саммита ШОС, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россию беспокоит обострение ситуации на границе этих двух стран. «Я вчера ночью разговаривал – вы знаете об этом, я вас проинформировал – с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном]», – напомнил Путин.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Армения заявила о 135 погибших на границе с Азербайджаном
В результате конфликта на границе Армении с Азербайджаном погибли 135 человек, многие ранены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», – цитирует ТАСС Пашиняна.
Ранее Минобороны Азербайджана объявило о 71 погибшем военнослужащем при эскалации на границе с Арменией.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Путин и Пашинян ночью провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью и обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», – передает его слова РИА «Новости».
В правительстве Армении уточнили, что обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном «начатой операции» на границе с Арменией
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.
По словам турецкого лидера, об этом его проинформировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. Теперь, когда операция завершена, нет смысла поднимать шум по этому поводу. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию», – передает ТАСС слова Эрдогана, сказанные в субботу телеканалу ТРТ.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
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