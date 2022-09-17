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Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном «начатой операции» на границе с Арменией
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.
По словам турецкого лидера, об этом его проинформировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. Теперь, когда операция завершена, нет смысла поднимать шум по этому поводу. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию», – передает ТАСС слова Эрдогана, сказанные в субботу телеканалу ТРТ.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
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Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.
«Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.
Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.
Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.
Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.
У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается.
Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.
Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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Турция скоро начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в рублях, Россия готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – передает ТАСС слова Путина, сказанные во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях саммита ШОС.
Президент России заявил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей.
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане.
Напомним, в ходе саммита ШОС было подписано около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
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В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном
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Стрельба на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 19:00 мск практически полностью прекратилась, значительных происшествий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Армении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, «является абсолютной ложью», передает ТАСС.
Между тем в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства Армении в связи с обострившимся конфликтом на границе с Азербайджаном.
Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
Эксперт: В Армении – политический тупик, в Азербайджане – эйфория
Перспективы благополучного разрешения кризиса между Арменией и Азербайджаном «вообще не видны», заявил российский политолог Федор Лукьянов.
Лукьянов указал в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», что в Армении нарастает «внутриполитический тупик, который парализует все потенциальные возможности». Тем временем, по его словам, в Азербайджане «уверены, что держат бога за бороду и можно шаг за шагом двигаться к поставленной цели, используя как проблемы противника, так и сложности, возникшие у гаранта договоренностей»
Как заявил Лукьянов, если российской стороне не удастся «быстро и эффективно купировать кризис на дипломатическом уровне», то «всерьез встанет вопрос о военных обязательствах», так как «речь о признанной территории Армении».
«Насколько Россия сейчас готова выполнять эти обязательства, учитывая, что приоритет совсем другой, – вопрос. Но встанет он неизбежно, поскольку, учитывая упомянутые факторы (тупик у одних и эйфория у других), дипломатия едва ли окажется устойчивой», – заявил он.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.
Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором
Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв МИД Индии к Азербайджану и Армении урегулировать конфликт на переговорах.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи призвал «сторону агрессора немедленно прекратить боевые действия», передает ТАСС.
Абдуллаева сказала, что в заявлении неясно, кто конкретным является агрессором. «Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», – приводит ее слова APA.az.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.
Армения и Азербайджан договорились о перемирии
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Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Договоренности достигнуты «при вовлеченности международного сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Армении.
Перемирие, по словам Григоряна, действует с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября, передает ТАСС.
Тем временем член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы «отправлять туда войска» и «как-то поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном», передает радиостанция «Говорит Москва».
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.
СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.
Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.
Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
США и ЕС собрались надавить на банки Турции из-за системы «Мир»
США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», пишет The Financial Times.
По информации издания, США сосредоточат внимание на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему «Мир», передает ТАСС.
Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций, говорится в статье.
Ранее в четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
Эксперт рассказал о процедуре реагирования ОДКБ на запрос Армении о помощи
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«ОДКБ предназначен для обеспечения безопасности каждой из стран, входящих в эту организацию. Нападение на члена ОДКБ предоставляет возможность другим участникам организации оказать содействие стране-союзнице, которая подвергается агрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Норат Тер-Григорьянц. Ранее Армения официально запросила у ОДКБ военную поддержку для противоборства с Азербайджаном.
«Теоретически, как только начинается нападение или даже обстрел территории, структурам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже надо начинать действовать. Однако эти структуры обязаны сперва соблюсти процедуру. Согласно третьей статье соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, решение о проведении миротворческой операции принимает Совет коллективной безопасности», – говорит генерал-лейтенант, бывший и. о. министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц. По его словам, это происходит после того, как государство-член официально попросит союзников о проведении на его территории миротворческой операции.
«Далее Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ создают «специальную группу» для анализа военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработке предложений том, целесообразно ли начинать миротворческую операцию, и если да, то в каких масштабах. Далее решается вопрос о сроках миссии и составе коллективных миротворческих сил», – пояснил генерал. И только после этого страны, которые решили принять участие в миссии, начинают переброску войск на театр военных действий – для защиты союзника от нападения, добавил Тер-Григорьянц.
Напомним, в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате последних боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении. Пашинян обратился в ОДКБ с запросом о военной помощи – для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении.
Ранее Ереван обвинил армию Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Баку обвинил армию Армении в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
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Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри
Во втором по величине городе Армении Гюмри участники акции протеста перекрыли центральную улицу, сообщают СМИ.
Как пишет hraparak, «перекрыта улица Саят-Нова», протестующие «призывают граждан выйти на улицы» и «присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности», передает РИА «Новости».
Тем временем протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции «Гражданский договор» час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну. «В противном случае мы сами отправимся за ними», – сказал один их организаторов акции.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота.
Анкара потребовала ответа от Киева за кампанию против турецких бизнесменов
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Турция потребовала от Киева объяснений в связи с информацией о том, что на Украине ведется кампания в поддержку санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
«Создалось впечатление, что эта кампания, инициированная Украиной, направлена только на турецкие компании. Она направлена не только на турецкие компании. В их число также вошли компании из многих стран, связанных с Россией и ведущих с ней бизнес, таких как США и страны ЕС. В этом списке более 18 тысяч человек и компаний. Нас волнуют только наши собственные компании. Мы предприняли попытки и в Киеве, и в Анкаре. Мы попросили объяснений. Мы работаем над этим», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.
Турецкая газета Aydinlik сообщила, что на аффилированном с МИД Украины сайте ведется кампания по введению санкций против турецких бизнесменов и банков в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада. По данным издания, опубликован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, Is Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц. Речь идет о портале «Война и санкции», который был запущен в апреле и обладает государственным доменным именем – gov.ua. По информации МИД Украины, ресурс позволяет просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции с начала российской спецоперации, а также знакомиться с кандидатами в черный список.
Ранее бывший посол Тугай Улучевик заявил, что посла Украины в Анкаре необходимо вызвать в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато.
Платежная система «Мир» объяснила ситуацию с работой карт в Турции
Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков, сообщил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир».
«Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации», – сказал он РБК.
«Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», – добавили в НСПК.
На сайте платежной системы «Мир» указано, что снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах турецких банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.
В Ассоциации туроператоров отметили, что сообщения об отказе в обслуживании карт «Мир» в отелях Турции относились к картам, выпущенным Сбербанком, который находится под блокирующими санкциями США и Европы. «В опрошенных принимающих компаниях российских туроператоров ничего о неких «указаниях ЦБ или государственных решениях» в Турции, которые могли бы положить конец приему карт «Мир» в стране, не знают», – подчеркивают в АТОР.
Ранее в четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждалось, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
В тот же день в газете The Financial Times вышла статья о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», сообщалось в публикации.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».
В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».
Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Россиянам посоветовали не посещать граничащие с Азербайджаном районы Армении
Российским туристам рекомендуется не посещать районы Армении, которые находятся у границы с Азербайджаном, сообщило посольство России в Армении.
Речь идет о районах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщает посольство в Telegram.