СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.

Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.

Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир.

Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.