СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном

Взгляд
15 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:24  |  vz.ru
Разделы

Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию регулировались государством, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Русская артиллерия нуждается в активной поддержке авиации в районах Причерноморья Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...

Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

Перейти в раздел…

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...

Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...

Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
    В ЛНР отбили попытки ВСУ зайти на территорию республики Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан На Украине зарегистрирован первый случай оспы обезьян От грузинского игрока московского «Динамо» потребовали покинуть Россию
    США ввели санкции против Кадырова и детского омбудсмена В Чехии бывшего дипломата обвинили в «сотрудничестве» с СВР России Националисты из «Айдара» вступили в бой с солдатами ВСУ в Угледаре «АвтоВАЗ» запланировал выпуск новых моделей Lada
    Глава ЕК предложила поставлять Украине танки Эксперт оценил призыв Кадырова мобилизовать по тысяче бойцов в регионах МИД: Решение Лондона не приглашать РФ на похороны Елизаветы II безнравственно Названы сроки подачи отопления в жилые дома Москвы

    Главная тема


    Как украинская разведка вербует агентов в России

    экспорт газа


    Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»

    «Христос и грешница»


    Польша опубликовала список картин, которые требует у России

    нарушение закона


    Защищавший Ефремова юрист Пашаев вновь лишен статуса адвоката

    Видео

    «дальше некуда»


    Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

    план спасения


    Европа переводит энергетику на «советское» управление

    боевая обстановка


    Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

    массовые репрессии


    Как ведется украинский террор против сторонников России

    неугодное правительство


    Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией

    определённая сила


    Вадим Трухачёв: Швеция как недооцениваемая угроза для России

    великий француз


    Алексей Зензинов: Умер «последний советский кинематографист»

    важное событие


    Тимофей Бордачёв: Начинается саммит Мирового большинства

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном

    15 сентября 2022, 21:52

    Текст: Кристина Цыцура

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.

    Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.

    Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир. 

    Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.


    Армения запросила военную помощь у ОДКБ
    		    14 сентября 2022, 16:15
    Фото: Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

    Коментарии (54)
    МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
    		    14 сентября 2022, 06:50
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

    В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».

    Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».

    Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.

    По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

    Коментарии (12)
    Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
    		    14 сентября 2022, 21:16
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

    Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.

    «Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.

    Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.

    Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.

    Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.

    У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается. 

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

    Коментарии (11)
    Путин и Пашинян обсудили обострение на границе Армении с Азербайджаном

    13 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

    «Премьер-министр сообщил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях Вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Премьер-министр счел действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В заявлении кабмина отмечается, что стороны договорились быть в оперативном контакте.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

    МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (20)
    Совбез ОДКБ решил направить в Армению миссию во главе с генсеком
    		    13 сентября 2022, 23:56
    Фото: ОДКБ/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем, сообщил секретариат по итогам сессии.

    Во вторник состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

    Путин сообщил «членам СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам. Белоруссия заявила, что исходит из безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и считает, что нынешняя ситуация на границе между этими странами требует досконального изучения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    На заседании белорусской стороной были предложены шаги, которые могут быть предприняты в оперативном порядке. В их числе выезд Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

    Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации. Также «была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», сообщил секретариат.

    Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил Sputnik, что около 80 человек ранены в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, сгорели несколько жилых домов.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени).

    Коментарии (2)
    В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном
    		   14 сентября 2022, 21:56
    Фото: Александр Патрин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Стрельба на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 19:00 мск практически полностью прекратилась, значительных происшествий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Армении.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, «является абсолютной ложью», передает ТАСС

    Между тем в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства Армении в связи с обострившимся конфликтом на границе с Азербайджаном.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

    Коментарии (0)
    Азербайджан заявил о жертвах после обострения конфликта на границе с Арменией

    13 сентября 2022, 08:24

    Текст: Кристина Цыцура

    В МИД Азербайджана заявили, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах азербайджанских ВС.

    В сообщении говорится, что с ночи 12 сентября подразделениями ВС Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Были заминированы некоторые участки. Также ВС Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различного оружия, в том числе из минометов, передает ТАСС.

    «В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры», – следует из сообщения ведомства.

    Отмечается, что «информация о предполагаемом нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности».

    Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Коментарии (5)
    Эксперт: В Армении – политический тупик, в Азербайджане – эйфория

    15 сентября 2022, 02:40

    Текст: Антон Антонов

    Перспективы благополучного разрешения кризиса между Арменией и Азербайджаном «вообще не видны», заявил российский политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов указал в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», что в Армении нарастает «внутриполитический тупик, который парализует все потенциальные возможности». Тем временем, по его словам, в Азербайджане «уверены, что держат бога за бороду и можно шаг за шагом двигаться к поставленной цели, используя как проблемы противника, так и сложности, возникшие у гаранта договоренностей»

    Как заявил Лукьянов, если российской стороне не удастся «быстро и эффективно купировать кризис на дипломатическом уровне», то «всерьез встанет вопрос о военных обязательствах», так как «речь о признанной территории Армении». 

    «Насколько Россия сейчас готова выполнять эти обязательства, учитывая, что приоритет совсем другой, – вопрос. Но встанет он неизбежно, поскольку, учитывая упомянутые факторы (тупик у одних и эйфория у других), дипломатия едва ли окажется устойчивой», – заявил он.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.

    В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

    Коментарии (5)
    Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором

    15 сентября 2022, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв МИД Индии к Азербайджану и Армении урегулировать конфликт на переговорах.

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи  призвал «сторону агрессора немедленно прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Абдуллаева сказала, что в заявлении неясно, кто конкретным является агрессором. «Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», – приводит ее слова APA.az.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.

    Коментарии (4)
    Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении

    13 сентября 2022, 03:54

    Текст: Антон Никитин

    Минобороны Армении выступило с утверждением, что ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия.

    «В 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

    Минобороны Армении сообщает также, что противник использует беспилотники.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

    В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    Армения и Азербайджан договорились о перемирии
    		    15 сентября 2022, 01:54
    Фото: Министерство обороны Республики Армения
    Текст: Антон Антонов

    Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

    Договоренности достигнуты «при вовлеченности международного сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Армении.

    Перемирие, по словам Григоряна, действует с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября, передает ТАСС.

    Тем временем член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы «отправлять туда войска» и «как-то поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном», передает радиостанция «Говорит Москва».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

    Коментарии (7)
    Армения решила обратиться к России, в ОДКБ и СБ ООН из-за обострения на границе

    13 сентября 2022, 06:29

    Текст: Антон Никитин

    Совет безопасности Армении принял решение обратиться за помощью к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба кабмина Армении.

    «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», – приводит текст сообщения правительства республики ТАСС.

    Экстренное заседание Совбеза Армении в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. В заседании приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян. На заседании обсуждались дальнейшие шаги, направленные на противодействие начавшимся в полночь действиям Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. В результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

    МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна
    		    13 сентября 2022, 21:10
    Фото: Global Look Press via ZUMA Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Армении начался протест у здания парламента, люди требуют импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.

    «В эти минуты у здания армянского парламента проходит акция с требованием начать процедуру импичмента премьера Пашиняна. Среди ее участников – родные погибших военных, представители оппозиционных сил. Они намерены завтра с восьми утра перекрыть все входы в Нацсобрание», – сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

    Коментарии (2)
    Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе

    13 сентября 2022, 04:31

    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что Вооруженные силы Армении якобы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами.

    «Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную диверсию на государственной границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства ТАСС.

    В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что диверсионные группы ВС Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения, воспользовавшись рельефом местности. «В результате принятых нашими подразделениями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», – отмечается в сообщении ведомства.

    Подразделения азербайджанской армии принимают контрмеры, добавили в министерстве. «Предпринимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки Вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боевых столкновений. Есть потери среди личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», – говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

    Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия.

    В прошлую среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В августе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
    Эксперт рассказал о процедуре реагирования ОДКБ на запрос Армении о помощи
    		    14 сентября 2022, 22:05
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Виктория Коновалова

    «ОДКБ предназначен для обеспечения безопасности каждой из стран, входящих в эту организацию. Нападение на члена ОДКБ предоставляет возможность другим участникам организации оказать содействие стране-союзнице, которая подвергается агрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Норат Тер-Григорьянц. Ранее Армения официально запросила у ОДКБ военную поддержку для противоборства с Азербайджаном.

    «Теоретически, как только начинается нападение или даже обстрел территории, структурам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже надо начинать действовать. Однако эти структуры обязаны сперва соблюсти процедуру. Согласно третьей статье соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, решение о проведении миротворческой операции принимает Совет коллективной безопасности», – говорит генерал-лейтенант, бывший и. о. министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц. По его словам, это происходит после того, как государство-член официально попросит союзников о проведении на его территории миротворческой операции.

    «Далее Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ создают «специальную группу» для анализа военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработке предложений том, целесообразно ли начинать миротворческую операцию, и если да, то в каких масштабах. Далее решается вопрос о сроках миссии и составе коллективных миротворческих сил», – пояснил генерал. И только после этого страны, которые решили принять участие в миссии, начинают переброску войск на театр военных действий – для защиты союзника от нападения, добавил Тер-Григорьянц.

    Напомним, в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате последних боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении. Пашинян обратился в ОДКБ с запросом о военной помощи – для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении.

    Ранее Ереван обвинил армию Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Баку обвинил армию Армении в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •