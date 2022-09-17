Глава ЛНР объяснил цель провокаций Украины в Изюме

Киевскому режиму провокация в Изюме с обнаружением массового захоронения нужна для «картинки» в западных СМИ, Украина готовит такие же постановки в других городах, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, украинским властям даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей в Харьковской области, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах.

«Но для «картинки» в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина и этому должны поверить на слово. А дальше произойдет то же самое, что и весной в Буче: через несколько дней об этих жертвах на западных и украинских телеканалах никто и не вспомнит и даже никакого расследование проводить никто не будет. Вот в этом и вся суть киевского режима», – цитирует ТАСС Пасечника.

Он также считает, что Киевский режим может организовать новые провокации по примеру Бучи в Купянске и других населенных пунктах.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что наемники ездят по Купянску и Великому Бурлуку и расстреливают людей, снимают это на камеры, чтобы подставить Россию.

Газета ВЗЛЯД писала, что Украина готовит новую провокацию под Изюмом.