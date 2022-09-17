В союзе Бундесвера Германии выступили против отправки Киеву оружия из резервов

Поставки нового вооружения Украине из запасов ВС Германии ослабят армию, при это должна быть возможна помощь по линии промышленности, заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер редакционной группе RND.

«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы можем представить себе поставки, к примеру, БМП по линии оборонной промышленности. Но передача оружия и боеприпасов из запасов Бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна. Каждая новая поставка ведет к ослаблению Бундесвера», – передает ТАСС слова Вюстнера.

Он заявил, что Союз требует не отдавать оружие из запасов Бундесвера.

Союз военнослужащих Бундесвера – независимая организация, представляющая интересы 200 тыс. действующих и отставных солдат, резервистов.

Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков является тайной для украинской стороны.