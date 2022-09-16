Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма Путин предложил создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций 16 сентября 2022, 12:18 Текст: Вера Басилая

Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы создать под эгидой объединения ассоциацию спортивных организаций, заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС. «Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», – цитирует ТАСС Путина. Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде. Новости СМИ2

Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС 15 сентября 2022, 13:21

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность. Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана. «Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС. После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры. Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан 15 сентября 2022, 21:38

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Олеся Отрокова

«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан. «Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. «Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник. При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник. В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России. Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны. Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак. Новости СМИ2 Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию 15 сентября 2022, 17:29

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. «В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости». Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию. «По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства. Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии. Путин допустил поставки газа из России в Пакистан 15 сентября 2022, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости». «Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин. Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства. Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии. Новости СМИ2 Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира 15 сентября 2022, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина. Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване. В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II 16 сентября 2022, 09:19 Текст: Елизавета Булкина

Правительству Великобритании следовало пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить отношения между Москвой и Лондоном, пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски. Она считает, что правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Россией в будущем, передает РИА «Новости». «Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», – полагает Дежевски. По мнению обозревателя, Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи со смертью монарха. «От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена – хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций», – говорится в статье. Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях. Новости СМИ2 Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС 15 сентября 2022, 13:02

Фото: Александр Демьянчук/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС. «Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС. «И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России. Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы. Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства. Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации. Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году 15 сентября 2022, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. «Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Новости СМИ2 Китайской делегации запретили проститься с Елизаветой II 16 сентября 2022, 09:59 Текст: Елизавета Булкина

Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу о допуске делегации из Китая в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, сообщила газета Politico со ссылкой на источник. Гроб находится в Вестминстерском дворце до 19 сентября, в это время круглосуточно разрешен доступ для желающих проститься с королевой. «Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», – цитирует издание РИА «Новости». По данным Politico, один из парламентских чиновников поинтересовался, сохраняют ли спикеры Палаты общин и Палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с монархом. Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что представители Китая будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, однако не смогут посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве. Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях. Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах» 15 сентября 2022, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости». В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки». Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны. На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший. Новости СМИ2 Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» 15 сентября 2022, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване. «Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС. Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов. Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине. Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Китаем и Монголией 15 сентября 2022, 16:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией, об этом он заявил на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде. «Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», – цитирует его ТАСС. Он заметил, что ранее на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%. «В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», – подчеркнул Путин. Напомним, российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Новости СМИ2 Путин заявил о близости позиций по многим вопросам с Китаем и Монголией 15 сентября 2022, 16:29 Текст: Вера Басилая

Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде. «Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважение и симпатию друг к другу народов стран. «Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях», – отметил Путин. Он напомнил об утвержденной в 2015 году дорожной карте сотрудничества трех государств и об одобренной в 2016 году программе создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай. «Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются», – подчеркнул Путин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма 16 сентября 2022, 11:58 Текст: Елизавета Булкина

Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате. «Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – передает слова президента ТАСС. Он подчеркнул, что политика России лишена какого-либо «эгоизма». «Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», – сказал российский лидер. Ранее Минторг США ужесточил санкции против России и Белоруссии. Кроме того, в четверг США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики. Напомним, в мае страны «Группы семи» (G7) обещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Новости СМИ2 Россия и Узбекистан договорились усилить торговые связи 15 сентября 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российско-узбекские торговые экономические связи продолжат углубляться, говорится в декларации, подписанной президентами стран Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи по линии субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований республики Узбекистан, а также их хозяйствующих субъектов», – цитирует документ ТАСС. Страны намерены проводить выставочно-ярмарочные мероприятия со взаимным участием, деловые миссии, оперативный обмен информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмен сведениями о зарегистрированных компаниях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов. Востоковед Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что глава российского государства на заседаниях ШОС имеет возможность лично объяснить позицию России по ряду стратегических и геополитических вопросов. «Это будет одна из самых важных встреч за последние полдесятилетия», – указывал он.